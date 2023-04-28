Thông tin mới vụ bé 3 tuổi tử vong do ngã trong phòng tắm: Xét xử bảo mẫu tội 'Vô ý làm chết người'

Xã hội 28/04/2023 08:25

Mới đây, TAND tại TP.HCM đã đưa ra xét xử bảo mẫu về tội vô ý làm chết người.

Theo thông tin từ VnExpress, Đoàn Bảo Ngọc, 32 tuổi, bị xét xử với cáo buộc trong lúc tắm cho bé gái 3 tuổi đã kéo nạn nhân ngã đập đầu vào bồn cầu, dẫn đến tử vong.

Ngày 27/4, Ngọc bị TAND quận Bình Tân xét xử về tội Vô ý làm chết người, theo khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ một đến 5 năm.

Tháng 12/2020, Ngọc được cha bé thuê chăm con 3 tuổi với tiền công 5 triệu đồng một tháng, tại nhà riêng của bị cáo ở nhà ở đường Mã Lò.

Chiều 12/1/2021, bé đi vệ sinh ra quần nên bị Ngọc la mắng. Theo cáo trạng, trong nhà vệ sinh, khi được đưa vào tắm rửa, trước thái độ của Ngọc, bé sợ lùi lại phía sau thì bị bảo mẫu này cầm tay kéo mạnh. Do sàn trơn trượt, bé gái ngã về phía sau, đập đầu vào bồn cầu. Tối cùng ngày, thấy bé nôn ói, Ngọc đưa đến phòng khám tư kiểm tra và được yêu cầu theo dõi tại nhà trong 48 tiếng.

Thông tin mới vụ bé 3 tuổi tử vong do ngã trong phòng tắm: Xét xử bảo mẫu tội 'Vô ý làm chết người' - Ảnh 1
Đoàn Bảo Ngọc, 32 tuổi, bị xét xử với cáo buộc trong lúc tắm cho bé gái 3 tuổi đã kéo nạn nhân ngã đập đầu vào bồn cầu, dẫn đến tử vong. Ảnh: VnExpress

Đến khuya 14/1/2021, thấy bé gái ngã xuống nệm, người tím tái, Ngọc đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ba hôm sau, nạn nhân tử vong.

Kết quả giám định kết luận, nguyên nhân tử vong do bị "té ngã hoặc va đập" gây chấn thương sọ não. Nạn nhân còn bị đa chấn thương rải rác trên cơ thể, nhưng các thương tích này không gây tử vong.

Cũng theo báo Tiền Phong, tại phiên tòa, trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Đoàn Bảo Ngọc khai nhận trông giữ cháu bé được 1 tháng thì xảy ra sự việc đáng tiếc. Theo bị cáo, ngày thường bé TT. ngoan, nhưng hôm đi vệ sinh ra quần đã không chịu nghe lời khi được tắm rửa. Đây cũng là lần đầu bé gái có biểu hiện như vậy nên Ngọc bực tức la mắng.

Thông tin mới vụ bé 3 tuổi tử vong do ngã trong phòng tắm: Xét xử bảo mẫu tội 'Vô ý làm chết người' - Ảnh 2
Bị cáo Ngọc phủ nhận việc đập đầu cháu bé vào bồn cầu, phủ nhận các vết thương khác do mình gây ra. Ảnh: Tiền Phong

Bị cáo Ngọc phủ nhận việc đập đầu cháu bé vào bồn cầu, phủ nhận các vết thương khác do mình gây ra. Bị cáo Ngọc nói có quay clip lúc đưa bé TT. đi cấp cứu và không thấy vết thương nào. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phân tích, với chiều cao của bé TT. thì việc té ngã không thể gây ra chấn thương nặng đến mức tử vong được, trừ khi bị ngoại lực tác động.

HĐXX quyết định tạm dừng xét xử để triệu tập thêm cha bé gái đến phiên xử. Theo tòa, cha mẹ bé TT. ly hôn, bé được giao cho cha chăm sóc. Trong thời gian điều tra vụ án, cha bé TT. có làm việc với cơ quan công an, song từ khi giai đoạn tòa án thụ lý hồ sơ, người cha có đơn xin xét xử vắng mặt. Trước khi mở phiên xử, tòa nhiều lần liên lạc với cha bé TT. nhưng không liên lạc được. Chủ tọa quyết định ngày 10/5 sẽ tiếp tục xét xử.

 

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Từ khóa:   bạo hành trẻ mẫu giáo TP.HCM

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