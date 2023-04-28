Thực hư chuyện 1 người đàn ông trúng Vietlott 19 tỷ đồng ở Thanh Hóa, nhiều người đổ xô đến nhà

Theo đó, khoảng 1 tuần vừa qua ông Đ.V.B. (SN 1966; ngụ xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc) bất ngờ bị tung tin đồn trúng Vietlott 19 tỉ đồng. "Sự việc bắt đầu xuất phát từ việc người con trai ông B. về nhà vay tiền kinh doanh trong miền Nam không được, sau đó người con có nói đùa gia đình trúng Vietlott, nhiều người nghe tin đã tìm tới xin tiền khiến gia đình ông B. gặp nhiều phiền toái" - một lãnh đạo xã Cầu Lộc thông tin trên Báo Người Lao Động.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, sáng 28-4, tin từ UBND xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn có xôn xao vụ việc một người đàn ông bị tung tin đồn trúng vé số Vietlott hàng chục tỉ đồng khiến cuộc sống của gia đình bị đảo lộn, phiền hà.

Theo ông ông Đỗ Văn Binh cho biết, từ ngày bị tung tin đồn trúng vé số Vietlott, cuộc sống của gia đình ông bị đảo lộn. Ảnh: Người Lao Động

Theo ông ông Đỗ Văn Binh cho biết, từ ngày bị tung tin đồn trúng vé số Vietlott, cuộc sống của gia đình ông bị đảo lộn.

"Tôi rất ngạc nhiên khi ra đường bị một số đối tượng đến xin tiền. Có người còn nói bác trúng số nhiều tiền thế cho cháu ít đồng uống nước. Lúc đó tôi mới biết có người tung tin đồn mình trúng số", ông Binh cho biết trên Báo Dân Trí.

Theo ông Binh, tin đồn này xuất hiện từ khoảng 5 ngày trước. "Nguồn cơn xuất phát từ một người đàn ông ở cùng xã. Ông ấy có ngồi uống rượu với người nhà của tôi, sau đó ông ấy có nói đùa với mọi người rằng tôi trúng Vietlott với số tiền 19 tỷ đồng. Sau cuộc rượu đó, mọi người truyền tai nhau tôi trúng vé số, đổi đời. Cách đây ít ngày, người đàn ông này cũng đã xuống nhà tôi xin lỗi về sự việc", ông Binh kể trên Báo Dân Trí.

Người đàn ông bị đồn trúng số. Ảnh minh họa

Cũng theo ông Binh, sau tin đồn trúng số, nhiều người ăn xin liên tục đến nhà ông xin tiền.

"Tôi đi làm nghề buôn bán chó, công việc rất bận, mỗi lần xem camera lại thấy có người lạ đến nhà xin tiền, đặc biệt là những ngày đầu, mấy hôm nay thì ít dần đi", ông Binh than thở.