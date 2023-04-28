Chính thức: Khởi tố người chồng đánh vợ tàn tệ ở Đà Nẵng

Xã hội 28/04/2023 21:35

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tân (53 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã khởi tố người đàn ông túm tóc, đấm, đá vào mặt vợ.

Cụ thể, theo VietNamNet, ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tân (53 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Nạn nhân là chị C.Đ.B.P (32 tuổi, là vợ của Tân) bị gãy tay, tỷ lệ thương tích 12%.

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Cơ quan điều tra đọc quyết định khởi tố đối với Nguyễn Tân. Ảnh: VietNamNet

Theo Tuổi Trẻ trước đó, từ tối 22-4, trên mạng xã hội chia sẻ bài viết cùng clip, hình ảnh về vụ việc người chồng đánh vợ dã man xảy ra ở Đà Nẵng. Trong đó có hai đoạn clip cho thấy một người đàn ông đã đánh tới tấp vợ của mình trước mặt con gái trong phòng ngủ. Người này cũng cầm một vật giống chai rượu đánh lên người vợ.

Khi người vợ bỏ chạy xuống tầng trệt thì tiếp tục bị chồng đấm, đá, lấy bàn đè lên người, túm tóc giật ngược… Người vợ chỉ biết ôm đầu chịu trận.

Nhiều người đã bày tỏ sự bất bình trước hành vi đánh đập dã man vợ của người chồng vũ phu.

Theo chị P., sau khi bị chồng (ông N.T.) đánh đập vào đêm 4-4, chị phải nhập viện, gãy kín xương trụ tay trái, tổn thương nặng tay phải cùng nhiều vết thương khác. Sau ca mổ, chị đã xuất viện, về ở phòng trọ của mẹ ruột.

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Hình ảnh từ clip ghi lại cảnh chồng đánh vợ dã man. Ảnh: Tuổi Trẻ

 

Chị P. cũng cho biết công an đã lấy lời khai của chị và chồng, đưa chị P. đi giám định thương tật.

Theo chị P., vợ chồng chị đã chung sống với nhau gần 10 năm và có hai con.

Không chỉ sự việc tối 4-4, mà chị còn nhiều lần bị chồng đánh đập.

Vì thương hai con nhỏ, chị đã cố gắng chịu đựng. Nhưng sau vụ đánh đập dã man tối 4-4, chị P. cho hay không thể chịu thêm nữa.

 

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