Việc tham gia 11 buổi livestream với bà Nguyễn Phương Hằng, tiến sĩ Luật đã có những lời khai mới.

Theo PLO, tại CQĐT, bị can Đặng Anh Quân khai tham gia 11 buổi livestream với bà Nguyễn Phương Hằng do muốn an ủi và thấu hiểu đối với bà Hằng. Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, đây là vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do bị can Hằng và 4 đồng phạm thực hiện. Bị can Nguyễn Phương Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội, phát sóng trực tiếp (livestream) để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhiều người. Bị can Nguyễn Phương Hằng còn mời Tiến sĩ Luật, giảng viên trường Đại học Luật TP.HCM Đặng Anh Quân để tham gia livestream của mình, tăng độ uy tín, tin cậy. Bị can Hằng khai khi thực hiện livestream, bị can Hằng và Quân không cần bàn bạc trước vẫn có thể hiểu ý, tung hứng với nhau.

Bị can trong lúc bị bắt giữ. Ảnh: PLO Bị can Quân khai tham gia 11 buổi livestream với bà Hằng là do muốn an ủi và thấu hiểu đối với bà Hằng. Cáo trạng cũng xác định, bị can Quân đã tương tác, tham gia bình luận trực tiếp với bị can Hằng trong các buổi livestream cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bị can Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Theo Báo Người Lao Động, ngày 26-4, lãnh đạo VKSND TP HCM đã ra quyết định tạm giam thêm 10 ngày (từ ngày 25-4 đến 5-5) đối với bị can Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, CEO Công ty CP Đại Nam) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Trước đó, Công an TP HCM đã chuyển toàn bộ kết luận và hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm khác cùng 1 tội danh. Tính đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị tạm giam hơn 1 năm và vụ án đang trong giai đoạn nghiên cứu kết luận điều tra để truy tố, xét xử. Bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Internet Điều 240 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về thời hạn quyết định việc truy tố, trong thời hạn 20 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, viện kiểm sát phải ra một trong các quyết định: truy tố bị can trước tòa án; trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung; đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án; đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án đối với bị can. Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết, có thể gia hạn thời hạn quyết định việc truy tố nhưng không quá 10 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, không quá 15 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng, không quá 30 ngày đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

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