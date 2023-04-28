Cụ thể, sau khi xem xét, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang đã giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, làm rõ các nội dung theo phản ánh tại bài viết. Đồng thời, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết sự việc.

Cụ thể, theo thông tin từ Báo VietNamNet, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang đã có văn bản giao Sở Tư pháp chủ trì, giải quyết vụ việc bé gái 5 tuổi được nhặt về nuôi nhưng chưa làm được giấy khai sinh mà báo VietNamNet đã phản ánh ngày 23/4.

Hình ảnh bé gái 5 tuổi bị bỏ rơi nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Ảnh: VietNamNet

Trước đó, ngày 21/4, cộng đồng mạng lan truyền thông tin bé gái 5 tuổi bị bỏ rơi ở địa phận xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang được ông D. nhặt được và trình báo xã.

Tuy nhiên, sau đó, người phụ nữ tên Phạm Thị N. đến xin nhận lại bé và thừa nhận chị cùng ông D. cố tình dàn dựng màn kịch này để giải quyết vấn đề làm giấy khai sinh cho bé tại phường Tích Lương, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên – nơi 2 mẹ con đang cư trú.

Tại đây, chị N. khai, cách đây 5 năm, chị nhặt được bé gái tại một khu vực xa xôi ở Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Chị đưa bé gái về phường Tích Lương nuôi dưỡng và cư trú đến nay nhưng không khai báo với chính quyền địa phương.

Trước khi sự việc “bỏ rơi bé gái” xảy ra, người phụ nữ có lên uỷ ban phường Tích Lương xin làm giấy khai sinh nhưng lại khai đó là con ruột, sinh ở Trung Quốc. Vì có yếu tố nước ngoài nên cán bộ tư pháp trả lời chị là không giải quyết được khi không có giấy tờ nguồn gốc.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Ảnh: VietNamNet

Nghĩ quẩn, chị dựng lên kịch bản bỏ rơi con ở xã Hợp Thịnh với hi vọng địa phương này sẽ cấp giấy tờ cho con chị.

Sau khi sự việc xảy ra, ngày 24/4, hai địa phương đã ngồi lại với nhau để bàn bạc cách giải quyết tốt nhất, tạo điều kiện cho cháu bé đi học.

Theo Tạp Chí Trẻ Em Việt Nam trong sáng nay (28/04), Tòa án Nhân dân cấp cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm Nguyễn Võ Quỳnh Trang (28 tuổi) và Nguyễn Kim Trung Thái (38 tuổi) liên quan đến vụ án bé V.A bị hành hạ tử vong.

Vụ án khiến dư luận bàng hoàng. Ảnh: Tạp Chí Trẻ Em Việt Nam

Phiên tòa được mở ra theo đơn kháng cáo của luật sư bảo vệ cho gia đình bé V.A đề nghị hủy án sơ thẩm, điều tra Nguyễn Kim Trung Thái (cha bé V.A) đồng phạm với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người.

Hội đồng xét xử gồm ông Hoàng Minh Thịnh, thẩm phán chủ tọa phiên tòa; ông Nguyễn Văn Hùng và ông Trần Xuân Minh, thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại TPHCM.

Đại diện của bị hại, chị N.T.H. (mẹ bé gái 8 tuổi) có đơn xin xét xử vắng mặt. Người bảo vệ quyền và lợi ích của cháu V.A. là luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền Trẻ em TPHCM và luật sư Nguyễn Anh Thơm.