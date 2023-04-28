Xót xa tang lễ của thiếu tá công an ở Cà Mau hy sinh khi đang làm nhiệm vụ: gia đình, làng xóm không ngừng tiếc thương

Xã hội 28/04/2023 20:48

Sự ra đi đột ngột của thiếu tá công an khi đang làm nhiệm vụ đã để lại bao nỗi tiếc thương cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Theo Báo CAND, ngày 28/4, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, UBND huyện Cái Nước đã đến viếng, chia buồn cùng gia đình Thiếu tá Nguyễn Chí Nguyện tại phường 2, TP Cà Mau. Đoàn thắp hương, bày tỏ sự thương tiếc và chia buồn sự mất mát của gia đình đồng chí Nguyễn Chí Nguyện.

Được biết, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp cùng gia đình chuẩn bị các điều kiện tổ chức đám tang thật chu đáo; đồng thời phân công lực lượng chia làm các tổ phục vụ cho đến khi đưa Thiếu tá Nguyễn Chí Nguyện đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Xót xa tang lễ của thiếu tá công an ở Cà Mau hy sinh khi đang làm nhiệm vụ: gia đình, làng xóm không ngừng tiếc thương - Ảnh 1
 

 

Xót xa tang lễ của thiếu tá công an ở Cà Mau hy sinh khi đang làm nhiệm vụ: gia đình, làng xóm không ngừng tiếc thương - Ảnh 2
 

 

Xót xa tang lễ của thiếu tá công an ở Cà Mau hy sinh khi đang làm nhiệm vụ: gia đình, làng xóm không ngừng tiếc thương - Ảnh 3

Sự ra đi của Thiếu tá Nguyễn Chí Nguyện để lại bao tiếc thương cho người thân, đồng đội, bạn bè và bà con lối xóm. Ảnh: CAND

Sự ra đi của Thiếu tá Nguyễn Chí Nguyện để lại bao tiếc thương cho người thân, đồng đội, bạn bè và bà con lối xóm.

Trong mắt đồng nghiệp, người thân, Thiếu tá Nguyễn Chí Nguyện là người nhiệt huyết trong công việc và sống tình cảm. Thiếu tá Nguyện từng công tác tại Đội CSGT-TT Công an TP Cà Mau. Gần 2 năm trước, đồng chí Nguyện được cấp trên phân công nhận nhiệm vụ tại Công an xã Đông Thới theo đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Sự ra đi đột ngột của anh mang bao nỗi tiếc thương của người thân, đồng đội, bạn bè và bà con lối xóm. Thiếu tá Nguyễn Chí Nguyện ra đi để lại vợ và con trai 12 tuổi.

Theo Báo Nhân Dân trước đó, vào đêm 26 đến rạng sáng 27/4, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên sông cùng đồng nghiệp là Trung úy Đỗ Hoàng Quyết, cán bộ điều tra Công an huyện Cái Nước, Thiếu tá Nguyễn Chí Nguyện gặp tai nạn chìm phương tiện tại ngã ba đầu Kênh Giáo Hổ, thuộc ấp Mỹ Điền (xã Đông Thới, huyện Cái Nước) tiếp giáp với xã Quách Phẩm (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).

Xót xa tang lễ của thiếu tá công an ở Cà Mau hy sinh khi đang làm nhiệm vụ: gia đình, làng xóm không ngừng tiếc thương - Ảnh 4
 

 

Xót xa tang lễ của thiếu tá công an ở Cà Mau hy sinh khi đang làm nhiệm vụ: gia đình, làng xóm không ngừng tiếc thương - Ảnh 5
Nơi thiếu tá công an mất tích. Ảnh: Nhân Dân 

Khi phương tiện bị chìm, Tổ tuần tra đường bộ và người dân địa phương đã cứu được Trung uý Quyết nhưng Thiếu tá Nguyện bị nước xoáy cuốn trôi và mất tích.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã đến hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau có công văn chỉ đạo hỏa tốc các đơn vị chức năng có liên quan nhằm sớm tìm kiếm, cứu hộ Thiếu tá công an gặp nạn trong quá trình thực thi công vụ ở cơ sở. Tuy nhiên, việc tìm kiếm gặp nhiều trở ngại do nước sông dâng cao, dòng nước chảy xiết…

Được biết, Thiếu tá Nguyện từng công tác tại Đội Giao thông trật tự, Công an thành phố Cà Mau, gần đây được cấp trên phân công nhiệm vụ về Công an xã Đông Thới theo diện “chính quy hóa” lực lượng Công an xã, phường, thị trấn.

Quá trình công tác, Thiếu tá Nguyện được đánh giá là người có năng lực tốt, luôn hết mình vì công việc, được đồng nghiệp và lãnh đạo đơn vị tin tưởng, quý mến…

 

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân không nên check-in khi đi chơi lễ 30/4, 1/5

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân không nên check-in khi đi chơi lễ 30/4, 1/5

Công an Hà Nội cũng khuyến cáo các gia đình nên nhờ người thân, hàng xóm bật đèn chiếu sáng và quan sát xem có tờ rơi trước nhà hay không thì thu gom lại để tránh trộm cắp để ý.

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Từ khóa:   Cà Mau chiến sỹ công an mất tích

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