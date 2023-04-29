Thời hạn thi hành án tử mà nhiều người quan tâm

Xã hội 29/04/2023 06:51

Trong các phiên xét xử, khi bị cáo bị tuyên án tử hình, việc thi hành án khi nào sẽ được diễn ra là câu hỏi mà nhiều người quan tâm.

Theo đó, thông tin từ Luật sư Bùi Quang Nghiêm (Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM) chia sẻ trên Báo Thanh Niên cho biết, thi hành án tử hình là hoạt động quan trọng, tước đi quyền sống - quyền cơ bản và thiêng liêng nhất của con người được ghi nhận trong Hiến pháp. Vì vậy, thủ tục xem xét trước khi thi hành án tử hình rất quan trọng.

Theo đó, luật sư Nghiêm nêu điều 367, bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2017 quy định sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, hồ sơ vụ án phải được gửi ngay cho Chánh án TAND tối cao; bản án phải gửi ngay cho Viện trưởng Viện KSND tối cao. Trong thời hạn 2 tháng, Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng Viện KSND tối cao phải có quyết định kháng nghị, hoặc không kháng nghị giám đốc thẩm, hoặc tái thẩm đối với bản án tử hình. Đồng thời, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người bị kết án được gửi đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước.

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Liên quan đến vụ việc bạo hành con riêng 8 tuổi tử vong, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã nhận bản án tử hình. Bị cáo sau đó đã rút đơn kháng cáo một cách tự nguyện, chấp nhận án phạt được dư luận quan tâm. Ảnh: Internet

“Bản án tử hình sẽ được thi hành án nếu bản án có hiệu lực pháp luật không bị kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm; Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm. Ngoài ra, khi có căn cứ quy định tại khoản 3, điều 40, bộ luật Hình sự (BLHS), tức người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn, thì Chánh án tòa án đã xét xử sơ thẩm không ra quyết định thi hành án tử hình, và báo cáo Chánh án TAND tối cao để xem xét chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân cho người bị kết án”, luật sư Nghiêm cho hay.

Luật sư Nghiêm cũng nhìn nhận rằng, mặc dù quy định như trên nhưng thực tế có rất nhiều bản án tử hình không thể thi hành án ngay. Bởi, có thể sau khi người có thẩm quyền không kháng nghị bản án theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, thì bị án hoặc nhiều người liên quan vẫn không đồng tình và tiếp tục khiếu nại đối với bản án tử hình lên các cấp cao hơn để đề nghị xem xét. Vì vậy, bản án tử hình có thể sẽ phải được xem xét lại ở nhiều góc độ khác, để bảo đảm quyền con người.

Ngoài ra, luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn luật sư TP.HCM) cũng thông tin trên Thanh Niên cho biết, việc thi hành án tử hình sẽ được hoãn thi hành án nếu “người bị kết án tử hình thuộc trường hợp quy định tại khoản 3, điều 40, BLHS năm 2015; có lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan; ngay trước khi thi hành án, người bị kết án tử hình khai báo những tình tiết mới về tội phạm”.

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Hiện nay, không ít phạm nhân đã viết đơn xin được thi hành án tử hình sớm vì họ dằn vặt với những gì đã gây ra. Ảnh: Internet

Theo một Phó phòng của Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an), Nghị định 47/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2011 quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc nêu, thuốc tiêm để sử dụng cho thi hành án tử hình bao gồm 3 loại: thuốc làm mất trí giác; thuốc làm liệt hệ vận động; thuốc làm ngừng hoạt động của tim. “Một liều gồm 3 loại thuốc này sẽ được dùng cho một người”, cán bộ này nhấn mạnh và cho hay do một bị án phải tiêm 3 loại thuốc nên cũng phát sinh nhiều tốn kém, vì vậy việc thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc cũng gặp khó khăn, đồng thời, để thi hành án tử hình cần phải qua nhiều khâu, dẫn đến kéo dài thi hành án từ 6 - 7 năm, 10 năm, hoặc hơn.

Vị lãnh đạo này chia sẻ thêm, hiện nay luật không quy định thời hạn xét đơn ân giảm của Chủ tịch nước trong trường hợp người bị kết án có đơn xin ân giảm...

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Bị cáo bị tuyên án tử hình, khi nào bản án được thi hành? Ảnh: VOV

Cũng theo VOV, theo Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, việc xác định thời hạn đưa bản án ra thi hành phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có trường hợp bản án tử hình được thi hành nếu Chánh án TANDTC và Viện trưởng VKSNDTC không kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm và người bị kết án không có đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước....  

Theo một cán bộ quản lý trại giam, thực tế cho thấy nếu thời gian giam giữ người bị kết án tử hình kéo dài sẽ gây áp lực cho đơn vị quản lý, trại tạm giam và cả tâm lý với phạm nhân. Hiện nay, không ít phạm nhân đã viết đơn xin được thi hành án tử hình sớm vì họ dằn vặt với những gì đã gây ra.

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