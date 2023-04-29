Được biết, nguyên nhân do thiếu oxy, 3 người đàn ông chui vào hầm khai thác khoáng sản bỏ hoang để tìm kiếm phế liệu đã tử vong.

Theo thông tin từ VOV, ngày 28/4, tại xã Quảng Hoà, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông xảy ra vụ việc 3 người bị tử vong trong một hầm vàng.

Vụ việc đã được Huyện uỷ Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông báo cáo nhanh đến Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Nông. Nạn nhân gồm: ông Tráng A Trống (SN 1982), anh Sùng Seo Tế (SN 1990), anh Lù A Thao (SN 1992) đều trú tại thôn 12, xã Quảng Hoà, huyện Đắk Glong.

Qua xác định đã có 3 người tử vong trong hầm vàng đã giải tỏa bao gồm: T.A.T. (SN 1982); S.S.T. (SN 1990); L.A.T. (SN 1994, cùng ngụ xã Quảng Hòa). Ảnh: VOV

Thông tin từ Báo Người Lao Động cũng cho hay, ngay sau đó, Thường trực Huyện ủy Đắk Glong đã chỉ đạo UBND huyện, các lực lượng, phương tiện máy móc tham gia cứu hộ tiếp cận hiện trường tại Tiểu khu 1660 thuộc Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý.

Một đường hầm khai thác vàng trái phép ở huyện Đắk Glong. Ảnh: Người Lao Động

Nguyên nhân ban đầu xác định 3 nạn nhân chui vào hầm khai thác khoáng sản bỏ hoang để tìm kiếm phế liệu. Trong quá trình chui vào được khoảng 50 m, nghi thiếu ô-xy dẫn đến 3 nạn nhân ngạt thở, tử vong.

Theo lãnh đạo UBND xã Quảng Hòa, đến thời điểm này lực lượng chức năng đã đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài và bàn giao cho gia đình mai táng.

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