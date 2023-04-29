Đắk Nông: Bàng hoàng 3 người đàn ông chết ngạt trong một hầm vàng

Xã hội 29/04/2023 05:58

Được biết, nguyên nhân do thiếu oxy, 3 người đàn ông chui vào hầm khai thác khoáng sản bỏ hoang để tìm kiếm phế liệu đã tử vong.

Theo thông tin từ VOV, ngày 28/4, tại xã Quảng Hoà, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông xảy ra vụ việc 3 người bị tử vong trong một hầm vàng.

Vụ việc đã được Huyện uỷ Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông báo cáo nhanh đến Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Nông. Nạn nhân gồm: ông Tráng A Trống (SN 1982), anh Sùng Seo Tế (SN 1990), anh Lù A Thao (SN 1992) đều trú tại thôn 12, xã Quảng Hoà, huyện Đắk Glong.

Đắk Nông: Bàng hoàng 3 người đàn ông chết ngạt trong một hầm vàng - Ảnh 1

Qua xác định đã có 3 người tử vong trong hầm vàng đã giải tỏa bao gồm: T.A.T. (SN 1982); S.S.T. (SN 1990); L.A.T. (SN 1994, cùng ngụ xã Quảng Hòa). Ảnh: VOV

Thông tin từ Báo Người Lao Động cũng cho hay, ngay sau đó, Thường trực Huyện ủy Đắk Glong đã chỉ đạo UBND huyện, các lực lượng, phương tiện máy móc tham gia cứu hộ tiếp cận hiện trường tại Tiểu khu 1660 thuộc Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý.

Đắk Nông: Bàng hoàng 3 người đàn ông chết ngạt trong một hầm vàng - Ảnh 2

Một đường hầm khai thác vàng trái phép ở huyện Đắk Glong. Ảnh: Người Lao Động

Nguyên nhân ban đầu xác định 3 nạn nhân chui vào hầm khai thác khoáng sản bỏ hoang để tìm kiếm phế liệu. Trong quá trình chui vào được khoảng 50 m, nghi thiếu ô-xy dẫn đến 3 nạn nhân ngạt thở, tử vong.

Theo lãnh đạo UBND xã Quảng Hòa, đến thời điểm này lực lượng chức năng đã đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài và bàn giao cho gia đình mai táng.

 

Tối 28/4 người dân ùn ùn đổ xe rời TP.HCM nghỉ lễ: Tình trạng kẹt xe, nhiều người mệt mỏi

Tối 28/4 người dân ùn ùn đổ xe rời TP.HCM nghỉ lễ: Tình trạng kẹt xe, nhiều người mệt mỏi

Có đến hàng chục nghìn người lao động tại TP.HCM rời khỏi TP.HCM về quê nghỉ lễ.

Xem thêm
Từ khóa:   ngạt Đắk Nông khai thác vàng

TIN MỚI NHẤT

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 16 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 41 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 44 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 46 phút trước
Nhà chồng chia tài sản không công bằng, lại bắt vợ chồng tôi ra ngoài, sự thật phía sau khiến tôi uất nghẹn

Nhà chồng chia tài sản không công bằng, lại bắt vợ chồng tôi ra ngoài, sự thật phía sau khiến tôi uất nghẹn

Tâm sự 49 phút trước
Bị nhà chồng phân biệt chuyện chia tài sản rồi đuổi ra thuê trọ, tôi bàng hoàng trước nguyên nhân

Bị nhà chồng phân biệt chuyện chia tài sản rồi đuổi ra thuê trọ, tôi bàng hoàng trước nguyên nhân

Tâm sự 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt