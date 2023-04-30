Bà Phương Hằng bị truy tố ở khung hình phạt đến 7 năm tù

Ngoài ra, bà Nguyễn Phương Hằng được một số cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội tặng nhiều giấy khen, bằng khen về hoạt động thiện nguyện, là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, quy định tại khoản 2 điều 51 Bộ luật Hình sự năm sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo Tuổi Trẻ, cáo trạng xác định, các bị can Nguyễn Phương Hằng , Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân và Đặng Anh Quân được áp dụng tình tiết giảm nhẹ người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải theo điểm s, khoản 1, điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bên cạnh việc xác định hành vi của các bị can, cáo trạng cũng nêu yêu cầu về dân sự của các bị hại và ý kiến của các bị can. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bà Hằng và 4 đồng phạm có 2 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội thuộc trường hợp có tổ chức và phạm tội 2 lần trở lên, quy định tại các điểm a, g khoản 1 điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Từ đó, Viện KSND TP.HCM đã truy tố bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm ra trước Tòa án nhân dân TP.HCM để xét xử về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo khoản 2 điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo đó, khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự có khung hình phạt từ 2 năm tù đến 7 năm tù.

Bên cạnh việc xác định hành vi của các bị can, cáo trạng cũng nêu yêu cầu về dân sự của các bị hại và ý kiến của các bị can.

Về yêu cầu bồi thường, ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh) yêu cầu bà Phương Hằng và đồng phạm xin lỗi.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) chưa có yêu cầu bồi thường về vật chất, nhưng yêu cầu bà Phương Hằng bồi thường tổn thất tinh thần theo quy định của pháp luật.

Bà Đặng Thị Hàn Ni yêu cầu bà Phương Hằng và đồng phạm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Internet

Ông Nguyễn Đức Hiển chỉ yêu cầu bà Phương Hằng và đồng phạm xin lỗi.

Trong đó, ông Lê Công Vinh và bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) yêu cầu bà Hằng công khai xin lỗi, bồi thường thiệt hại về vật chất là 30,948 tỉ đồng và bồi thường tổn thất tinh thần 14,9 triệu đồng.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, trước đó, công an TP HCM đã chuyển toàn bộ kết luận và hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm khác cùng 1 tội danh.

Tính đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị tạm giam hơn 1 năm và vụ án đang trong giai đoạn nghiên cứu kết luận điều tra để truy tố, xét xử.

Về việc tạm giam bị can trong quá trình điều tra, luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Giám đốc Công ty luật Lưu Vũ) thông tin trên Người Lao Động cho biết: Điều 240 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về thời hạn quyết định việc truy tố, trong thời hạn 20 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, viện kiểm sát phải ra một trong các quyết định: truy tố bị can trước tòa án; trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung; đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án; đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án đối với bị can.

Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết, có thể gia hạn thời hạn quyết định việc truy tố nhưng không quá 10 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, không quá 15 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng, không quá 30 ngày đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

"Sau khi nhận hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, viện kiểm sát có quyền quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế theo quy định của bộ luật này. Thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn truy tố không được quá thời hạn quy định tại khoản 1, điều 240 của bộ luật này", luật sư Toàn dẫn quy định điều 240 Bộ luật Tố tụng hình sự.