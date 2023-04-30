Người dân phát hiện đôi vợ chồng tử vong trong tư thế treo cổ chưa rõ nguyên nhân.

Thông tin từ Zing News cho biết, lãnh đạo UBND phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình tiết lộ công an địa phương đang điều tra vụ 2 người tử vong tại cửa hàng nằm trên đường Nguyễn Trung Trực.

Sáng cùng ngày 30/4, người dân phát hiện vợ chồng chủ cửa hàng chăn ga gối đệm ở đường Nguyễn Trung Trực, phường Phương Lâm, tử vong trong tư thế treo cổ.

Người dân phát hiện vợ chồng chủ cửa hàng chăn ga gối đệm. Ảnh: Lao Động

Cũng theo thông tin từ Báo Lao Động, ông Đặng Đình Sơn - Chủ tịch UBND phường Phương Lâm, TP Hòa Bình cho biết cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra. Theo ông Sơn, vụ việc được người dân phát hiện khoảng 7h sáng nay (30.4) tại cửa hàng chăn ga gối đệm Hòa Lân (đường Nguyễn Trung Trực, thuộc tổ 13, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình - ngõ đối diện chợ Phương Lâm).

Theo đó, trong lúc đến làm việc tại cửa hàng, anh B.V.X - nhân viên cửa hàng phát hiện thi thể hai vợ chồng chủ cửa hàng là anh D.Đ.L (SN 1969) và vợ H.T.H.H (SN 1974, cùng trú tại tổ 13 phường Phương Lâm) đã chết trong tư thế treo cổ.

Công an vào cuộc làm rõ. Ảnh: Internet

Theo nhiều tiểu thương và người dân sinh sống tại đây, hai vợ chồng chủ cửa hàng là người vui vẻ, hòa đồng, bán hàng có tâm và rất đông khách đến mua. Gần đây không thấy có xích mích hay mâu thuẫn với ai.

Lãnh đạo địa phương cho biết công an đang khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

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