Ngay sau khi phát hiện xác cá voi trôi dạt vào bờ biển, người dân đã báo sự việc đến chính quyền địa phương để giải quyết.

Cụ thể, theo thông tin từ Báo Dân Trí, nhiều người dân vùng biển xã Hải Triều bất ngờ phát hiện xác con cá voi trôi dạt vào bờ. Theo ngư dân địa phương, xác cá voi dài hơn 8m, nặng khoảng 5 tấn, phần đầu cá voi đã bị mất và xác cá Voi đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Phía UBND xã Hải Triều đã chọn địa điểm và tiến hành chôn cất xác cá voi theo phong tục tập quán, tín ngưỡng của địa phương nhằm tránh gây tác động về môi trường cho khu vực bờ biển.

Cũng theo Báo Công Lý, ngư dân địa phương cho biết, trước đây họ cũng thường phát hiện cá voi có trọng lượng lớn, chết dạt vào bờ. Còn con cá voi có trọng lượng như trên bị chết là hiếm thấy.

Theo ông Trần Minh Phương, Chủ tịch UBND xã Hải Triều, đơn vị cũng đã báo lên cơ quan cấp trên, đồng thời lựa chọn địa điểm và tiến hành chôn cất xác cá voi theo phong tục tập quán, tín ngưỡng của địa phương.

Hiện trường ở phía xa. Xác cá voi đã bị mất phần đầu. Ảnh: Công Lý

"Chiều nay, chúng tôi sẽ tiến hành làm lễ thắp hương để cầu xin phù hộ ngư dân ra khơi bình an và tổ chức lực lượng chôn lấp xác cá voi ngay tại chỗ để đảm bảo vệ sinh môi trường biển”, ông Phương cho biết.