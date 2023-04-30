Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã thu được 5 bức thư tuyệt mệnh.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, vào khoảng 7h sáng 30/4, trong lúc đến cửa hàng chăn ga gối đệm Hòa Lân (đường Nguyễn Trung Trực, thuộc tổ 13, phường Phương Lâm) làm việc, một nhân viên phát hiện thi thể hai vợ chồng chủ cửa hàng là ông D.Đ.L (SN 1969) và bà H.T.H.H (SN 1974) đã tử vong trong tư thế treo cổ. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã thu được 5 bức thư tuyệt mệnh.

Trong nội dung thư, 2 vợ chồng tiểu thương có dặn dò mẹ và các con. Đồng thời, trong thư, nạn nhân nêu nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do đầu tư một số tiền lớn, nhưng thua lỗ dẫn đến nợ nần. Trước tình thế quẫn bách nên hai vợ chồng đã quyết định tự tử. Qua khám nghiệm sơ bộ hiện trường cho thấy, ban đầu, hai vợ chồng đã uống thuốc tự tử. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống Qua khám nghiệm sơ bộ hiện trường cho thấy, ban đầu, hai vợ chồng đã uống thuốc tự tử, sau đó dùng dao cắt mạch máu nhiều phát cho nhau nhưng chưa chết. Cuối cùng, lựa chọn phương án treo cổ tự tử.

Hiện trường không có người thứ 3 đột nhập. Thư tuyệt mệnh để ở khu vực két cũng được làm rất cẩn thận, mỗi bức thư được để trong từng chiếc phong bì chỉn chu, đàng hoàng. Bên ngoài cửa hàng chăn ga gối đệm Hòa Lân - nơi phát hiện sự việc. Ảnh: VietNamNet Trong ngày 30/4, cơ quan điều tra trích sơ bộ các khoản nợ ngân hàng của hai vợ chồng tiểu thương khoảng 10 tỉ đồng, ngoài ra còn các nguồn khác. Theo nhiều tiểu thương và người dân sinh sống tại đây, hai vợ chồng chủ cửa hàng là người vui vẻ, hòa đồng và rất đông khách đến mua. Gần đây không thấy hai vợ chồng có xích mích hay mâu thuẫn với ai. Theo thông tin từ Zing, trước đó, lãnh đạo UBND phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, cho biết công an địa phương đang điều tra vụ 2 người tử vong tại cửa hàng nằm trên đường Nguyễn Trung Trực. Sáng cùng ngày, người dân phát hiện vợ chồng chủ cửa hàng chăn ga gối đệm ở đường Nguyễn Trung Trực, phường Phương Lâm, tử vong trong tư thế treo cổ. Lãnh đạo địa phương khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

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