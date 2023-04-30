Nóng: Đi tắm biển, một bé trai 10 tuổi bị sóng cuốn trôi

Xã hội 30/04/2023 18:44

Theo đó, bé trai ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) trong lúc tắm biển không may bị sóng cuốn trôi, mất tích.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, chiều nay (30/4), Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Thành (huyện Diễn Châu) Cao Đức Bông cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm một cháu bé 10 tuổi mất tích khi đi tắm biển.

Theo ông Bông, khoảng gần 16h cùng ngày, chính quyền địa phương nhận được thông tin có một cháu bé (chưa rõ danh tính, quê xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu) mất tích trong lúc tắm biển Diễn Thành.

“Có 2 bé trai đang tắm biển thì một cháu lên bờ được, còn một cháu bị sóng cuốn trôi mất tích”, ông Bông nói trên VietNamNet.

Nóng: Đi tắm biển, một bé trai 10 tuổi bị sóng cuốn trôi - Ảnh 1

Khu vực nơi xảy ra sự việc. Ảnh: VietNamNet

Sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Diễn Thành (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm.

Đến gần 17h cùng ngày, tung tích của cháu bé trên vẫn chưa được tìm thấy.

Theo Báo Lao Động, một vụ việc đuối nước thương tâm khác xảy ra ở Quảng Ngãi. Theo UBND xã Bình Khương xác nhận thông tin vụ việc đuối nước xảy ra tại đập Phước Hòa thuộc thôn Tây Phước, xã Bình Khương, huyện Bình Sơn.

Nóng: Đi tắm biển, một bé trai 10 tuổi bị sóng cuốn trôi - Ảnh 2
3 cháu bé tử vong do đuối nước ở Quảng Ngãi. Ảnh: Internet

Qua xác minh, các cháu gồm: T.N.T.B (sinh năm 2011 học lớp 6 trường TH&THCS xã Bình Khương), T.N.T.H (sinh năm 2018 học lớp mẫu giáo trường Mầm non Bình Khương), C.T.C.T (sinh năm 2015 học lớp 2 trường TH&THCS xã Bình Khương) - đều ở thôn Tây Phước, xã Bình Khương, huyện Bình Sơn - đến khu vực đập Phước Hòa để chơi.

Bà Phạm Thị Kim Anh (sinh năm 1962) ở thôn Tây Phước, xã Bình Khương, huyện Bình Sơn là người thân của các cháu phát hiện các cháu bị đuối nước và tri hô người đến cứu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã và lực lượng Ban chỉ huy quân sự xã Bình Khương đến nơi xảy ra vụ việc tổ chức cứu vớt, tuy nhiên 3 cháu đã tử vong.

 

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Từ khóa:   Nghệ An tắm biển đuối nước

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