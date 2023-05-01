Hội đồng xét xử gồm ông Hoàng Minh Thịnh, thẩm phán chủ tọa phiên tòa; ông Nguyễn Văn Hùng và ông Trần Xuân Minh, thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động trước đó vào trưa 28-4, phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985; quê TP HCM) trong vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong bước sang phần tranh luận.

Nhiều người dân bức xúc trước hành động dã man của bị cáo Nguyễn kim Trung Thái và đề nghị xử Nguyễn Kim Trung Thái án tử hình để lấy lại công bằng cho bé V.A.

Phiên tòa được mở do có kháng cáo của luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình bé V.A. Theo đó, luật sư của bị hại đề nghị tòa phúc thẩm xem xét thay đổi tội danh của bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột của nạn nhân N.T.V.A.) từ "Hành hạ người khác" sang tội "Giết người".

Bị cáo Thái tại nhà. Ảnh: Người Lao Động

Theo cáo trạng, bé V.A. là con gái của Thái và chị N.T.H. Tháng 8/2020, vợ chồng ly hôn, Thái được tòa án giao quyền chăm sóc, nuôi dưỡng con gái.

Tháng 9/2020, Trang về sống chung như vợ chồng với Thái và bé V.A. tại một căn hộ thuộc chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Tháng 10/2021 do tình hình dịch COVID-19 phức tạp nên bé V.A. học online tại nhà. Thời gian này Thái đã để Trang kèm con học. Trong thời gian chung sống, Trang nhiều lần dùng tay, chân, roi, cây gỗ, cây kim loại, đánh đập, hành hạ bé gái. Có lúc Trang không cho bé mặc quần áo khi bị đánh, bắt quỳ gối giơ hai tay lên cao; bắt bé chui vào chuồng chó, quỳ gối, vừa quỳ vừa học…

Đỉnh điểm ngày 22/12/2021, Trang tra tấn, hành hạ bé gái bằng nhiều hình thức, nhiều giờ liền khiến bé gái bất tỉnh. Thấy vậy, Trang gọi điện cho Thái. Khi về nhà, Thái thấy con gái trong tình trạng hôn mê liền sơ cứu và đem đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Theo kết quả giám định của bệnh viện, bé tử vong trước khi tới viện do phù phổi cấp do sốc chấn thương.

Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: Luật sư Thơm

Khi biết hành vi phạm tội của Trang, Thái đã xóa tất cả dữ liệu ở 4 camera của căn hộ nhằm che giấu, tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, gây trở ngại trong quá trình điều tra vụ án.

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, xử phúc thẩm vụ hành hạ bé gái 8 tuổi: HĐXX nói lời khai của Thái là ngụy biện. Theo đơn kháng cáo, cơ quan điều tra đã thu được tài liệu tại Bệnh viện Quốc tế chấn thương chỉnh hình Sài Gòn (ITO) chứng minh ngày 11-12-2021, cháu V.A. bị thương tích vùng đầu, nhưng không kèm theo hồ sơ trưng cầu Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an.

Dẫn tới việc trả lời "Hồ sơ bệnh án của cháu V.A. tại Bệnh viện Vinmec không thể hiện các thương tích bị gây ra".

Trong khi hồ sơ bệnh án của cháu V.A. tại Bệnh viện Vinmec chỉ thể hiện ngày cháu bị tử vong 22-12-2021 khi đưa đến cấp cứu.

Hình ảnh tại phiên tòa. Ảnh: Luật sư Thơm

Thái là cha ruột trực tiếp chăm sóc, che chở cho cháu nhưng đã tàn ác khi cùng bị cáo Trang đánh đập, tra tấn cháu trong suốt một thời gian dài với những thương tích nặng trên cơ thể.

Mặc dù Thái không mong muốn (như lời Thái khai) nhưng đã bỏ mặc cho hậu quả xảy ra. Do đó, cháu V.A. tử vong thì cả hai bị cáo phải chịu trách nhiệm chung về tội giết người.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Người bảo vệ quyền và lợi ích của bị hại nêu quan điểm của mình.

Theo Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư Hà Nội) nhận định sau ngày xét xử: Chủ tọa - Thẩm phán Hoàng Minh Thịnh cho chiếu lại trên màn hình lớn một số đoạn video để thể hiện ý thức của bị cáo đối với hành vi đánh đập bé Vân An của Trang.

"Qua màn hình lớn đặt phía sau HĐXX, người xem thấy được cảnh bé bị lột truồng, trên người chi chít vết thương, 2 tay bị trói bằng dây phía trước, tiếng khóc thét, hoảng sợ, van xin không biết bấu víu vào đâu trước tiếng quát nạt, căn vặn, chửi bới của Thái và Trang.

Âm thanh rùng rợn của tiếng chửi bới, tiếng la hét van xin của con, âm thanh thình thịch khi chúng dùng vũ lực chân tay và hung khí đánh bé đứng và đánh dúi dụi khi cháu đã ngã dưới sàn nhà, đạp vào bộ phận sinh dục cháu,...

Hình ảnh rõ nét trên màn hình lớn với âm thanh chân thực ghi lại cảnh cùng nhau tra tấn cháu đã hiện lên như mọi người đang chứng kiến sự việc xảy ra. Có lẽ sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Tội ác đã vượt quá ngưỡng tối thiểu con người, chạm vào trái tim và lương tri khi thấy bé bị đối xử vô nhân tính. Đến con vật như hổ dữ cũng còn không ăn thịt con...

Tại phiên tòa phúc thẩm, Luật sư và mọi người được trực tiếp tai nghe, mắt thấy trên một màn hình lớn sắc nét, chân thật đến từng chi tiết hành động ác độc chưa từng có trong lịch sử và trong quá trình hành nghề luật sư tranh tụng hình sự hơn 20 năm qua. Nước mắt của lương tri, tình thương của mọi người dành cho con đã góp phần loại trừ cái ác ra khỏi đời sống xã hội, thức tỉnh mọi người.

Quan điểm của Luật sư Thơm, bị cáo Thái không chỉ đồng phạm Giết người mà còn tàn ác hơn cả bị cáo Trang."

Cũng theo Báo Người Lao Động, HĐXX đã nghị án kéo dài vì tình tiết vụ án phức tạp và sẽ tuyên án vào ngày 10-5.