Tiếp nhận thông tin Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau và Công an huyện Trần Văn Thời nhanh chóng vào cuộc. Công an huyện Trần Văn Thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phong tỏa các cửa ngõ, tổ chức vây bắt đối tượng. Còn phòng Cảnh sát hình sự đã thành lập 2 tổ công tác, tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu thập tài liệu, chứng cứ theo quy định pháp luật; Tổ còn lại rà soát, nhanh chóng xác minh tang vật và địa điểm đối tượng bán tang vật.

Đối tượng bị bắt lúc nửa đêm ngày 30/4. Ảnh: Thanh Niên