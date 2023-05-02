Chân dung kẻ thủ ác giết người phụ nữ để cướp tài sản gây rúng động ở Cà Mau

Xã hội 02/05/2023 10:30

Đối tượng bị bắt vào lúc 0h10p sau quá trình phạm pháp, khai nhận thấy nạn nhân có đeo nhiều trang sức vàng, nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Cụ thể, thông tin từ VOV trước đó, vào khoảng 14h ngày 29/4, trên đường đi mời đám, chị Nguyễn Hồng Quyên (SN 1978; ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) có gặp và trò chuyện với người quen là Trương Văn Đấu (SN 1985; ở ấp Rạch Lùm B, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời). Phát hiện trên người chị Quyên có đeo nhiều trang sức vàng, nên Đấu nảy sinh ý định chiếm đoạt.

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Đối tượng Trương Văn Đấu tại cơ quan công an. Ảnh: VOV

Đến đoạn đường vắng, Đấu bất ngờ từ phía sau xiết và bóp cổ Quyên đến chết. Sau khi vác xác của Quyên giấu trong bụi sậy bên đường, Đấu gỡ lấy 1 chiếc kiềng (khoảng 3,7 chỉ vàng 18K), bộ vòng ximen (gồm 21 chiếc, khoảng 1 lượng vàng 18K), một chiếc nhẫn (khoảng 1 chỉ, vàng 18K).

Tiếp nhận thông tin Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau và Công an huyện Trần Văn Thời nhanh chóng vào cuộc. Công an huyện Trần Văn Thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phong tỏa các cửa ngõ, tổ chức vây bắt đối tượng. Còn phòng Cảnh sát hình sự đã thành lập 2 tổ công tác, tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu thập tài liệu, chứng cứ theo quy định pháp luật; Tổ còn lại rà soát, nhanh chóng xác minh tang vật và địa điểm đối tượng bán tang vật.

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Đối tượng bị bắt lúc nửa đêm ngày 30/4. Ảnh: Thanh Niên 

 

Đến khoảng 0h10’ ngày 30/4, khi nghi phạm Trương Văn Đấu về đến xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời thì bị lực lượng trinh sát phát hiện và bắt giữ. Trong quá trình truy bắt đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu hồi được tang vật (3,1 chỉ vàng 18K và số tiền khoảng 42 triệu đồng).

Chân dung kẻ thủ ác giết người phụ nữ để cướp tài sản gây rúng động ở Cà Mau - Ảnh 3
Nghi phạm khai nhận hành vi gây rúng động. Ảnh: Tiền Phong 

Theo thông tin từ Tiền Phong nạn nhân SN 1963, ở ấp Rạch Lùm B, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời đang đi dự đám giỗ. Đến khoảng 15h cùng ngày, chị Q. rời khỏi nhà của ông T. để đi mời tiệc cưới.

Sau đó, người phụ nữ tự xưng là vợ của Đấu gọi điện thoại báo cho gia đình ông T. với nội dung: “Đấu đã bóp cổ, giết chết người phụ nữ để lấy vàng trên người; sau đó vứt xác người phụ nữ vào bãi sậy”.

Nghe vậy, gia đình ông T. tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể chị Q., trên người không còn trang sức. Ông T. liền thông báo đến cơ quan chức năng.

 

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Từ khóa:   Cà Mau vụ án nghi phạm

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