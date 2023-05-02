Cơ quan cảnh sát khẩn trương làm việc để điều tra về nguyên nhân cái chết của người đàn ông trong chiều tối.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, một lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc một người đàn ông bị đâm tử vong trên địa bàn.

Theo lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm, vụ việc do mâu thuẫn từ trước, đến chiều 1/5 thì xảy ra án mạng.

Cơ quan công an đến hiện trường điều tra vụ án mạng. Ảnh: VietNamNet

Vào chiều 1/5, vụ án mạng khiến 1 người đàn ông tử vong đã xảy ra tại khu vực đường Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. Tại hiện trường, người đàn ông bị dao đâm, nằm trên vũng máu.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Thông tin từ VTC News, thời gian gần đây, vụ việc xô xát do mâu thuẫn dẫn đến tử vong xảy ra không ít. Theo đó, ông N.V.S (50 tuổi, trú tại Hải Phòng) bị đâm chết, nghi phạm cũng bị công an bắt ngay sau đó.

Lãnh đạo UBND xã Bắc Sơn (huyện An Dương, Hải Phòng) cho biết, tại địa phương xảy ra vụ án mạng khiến một người đàn ông tử vong. Ảnh: Internet

Thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 24/4, tại thôn 5 (xã Bắc Sơn), ông N.V.S (50 tuổi, trú huyện An Dương) bị đâm trọng thương sau khi xảy ra xô xát với một người đàn ông khác. Vết thương quá nặng nên ông S. không qua khỏi.

Ngay trong đêm 24/4, nghi phạm đã bị bắt giữ. Cơ quan công an đã tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ vụ án.

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