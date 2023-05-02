Vụ người vợ cầu cứu công an vì nhiều lần bị bạo hành: Bất ngờ với lời kể của con gái

Xã hội 02/05/2023 15:05

Hiện, sự việc người chồng đánh vợ nhiều lần, phải nhập viện ở Đồng Nai đang gây chú ý. Trong khi người vợ cầu cứu công an vì bị bạo hành, người chồng có phản ứng trái ngược.

Mới đây, theo thông tin trên Thanh Niên, cháu L.N.M.A (16 tuổi, con gái bà Y.) cũng đã lên tiếng về vụ việc. M.A. cho hay mẹ thường xuyên bị bố đánh đập, cả 3 chị em cũng bị bố bạo hành. "Chị hai trước kia hay bị bố chửi bới đánh đập, đến khi chị đi học đại học và bị bố đuổi ra khỏi nhà. Do cháu còn ở chung nên thường xuyên bị hành hạ, có lần bố đấm thẳng vào mặt cháu làm rách mí mắt, máu chảy khắp mặt. Em trai cháu ít bị đánh hơn, phần vì em còn nhỏ", cháu M.A. kể.

Trung tá Nguyễn Đức Chín, Trưởng công an P.Long Bình Tân, cho biết việc gia đình ông Đ., bà Y. bất hòa, mâu thuẫn xuất hiện từ khá lâu. "Mỗi khi vợ chồng mâu thuẫn, bà Y. gọi cho công an phường giải quyết. Những lần như thế chúng tôi đều cử lực lượng vào can thiệp và từng lập biên bản sự việc, đồng thời mời cả 2 lên làm việc và nhắc nhở. Lần gần đây nhất vào đầu tháng 3 có xảy ra xô xát giữa ông Đ. với cô con gái. Công an phường đã lập biên bản và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định", ông Chín nói.

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Người vợ bị bạo hành. Ảnh: NLĐ 

Theo thông tin trên Báo Người Lao Động cho hay, theo bà Y., không chỉ bạo hành vợ, chồng bà còn khủng bố tinh thần các con. "Gần đây, cháu gái thứ hai (16 tuổi) bị ông Đ. đấm thẳng vào mắt, máu chảy đầy mặt. Trước đó, con gái lớn (20 tuổi) đang học đại học bị cha đánh đập, chửi bới, đuổi ra khỏi nhà. Hiện cháu phải thuê nhà trọ tại TP Thủ Đức để ở. Đứa con trai út (10 tuổi) tâm lý bị rối loạn, đêm ngủ thường xuyên khóc. Cả bốn mẹ con tôi sống trong sợ hãi, hoảng loạn tinh thần. Lo cho sự an toàn của các con nên tôi đã thuê nhà trọ để 3 mẹ con sống", bà Y. đau đớn chia sẻ.

Vụ người vợ cầu cứu công an vì nhiều lần bị bạo hành: Bất ngờ với lời kể của con gái - Ảnh 2
Con gái tố cáo thường xuyên bị cha bạo hành. Ảnh: Thanh Niên

Trong khi đó, chồng bà Y. thừa nhận gia đình ông có lục đục nhưng không phải thường xuyên. Chuyện xô xát cũng có vài lần nhưng đã qua lâu rồi.

Theo ông Đ. lần gần đây nhất là giữa ông với cô con gái thứ 2 có tranh luận về việc ngủ của đứa con trai, sau đó thì có sự giằng co. Ông lỡ tay va trúng mắt kính của cháu, mắt kính bể làm mắt cháu bị chảy máu. "Việc này tôi cũng đã trình báo với công an phường rồi, sự việc chỉ có thế" - ông Đ nói.

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