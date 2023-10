Mới đây, theo thông tin trên Thanh Niên, cháu L.N.M.A (16 tuổi, con gái bà Y.) cũng đã lên tiếng về vụ việc. M.A. cho hay mẹ thường xuyên bị bố đánh đập, cả 3 chị em cũng bị bố bạo hành. "Chị hai trước kia hay bị bố chửi bới đánh đập, đến khi chị đi học đại học và bị bố đuổi ra khỏi nhà. Do cháu còn ở chung nên thường xuyên bị hành hạ, có lần bố đấm thẳng vào mặt cháu làm rách mí mắt, máu chảy khắp mặt. Em trai cháu ít bị đánh hơn, phần vì em còn nhỏ", cháu M.A. kể.

Trung tá Nguyễn Đức Chín, Trưởng công an P.Long Bình Tân, cho biết việc gia đình ông Đ., bà Y. bất hòa, mâu thuẫn xuất hiện từ khá lâu. "Mỗi khi vợ chồng mâu thuẫn, bà Y. gọi cho công an phường giải quyết. Những lần như thế chúng tôi đều cử lực lượng vào can thiệp và từng lập biên bản sự việc, đồng thời mời cả 2 lên làm việc và nhắc nhở. Lần gần đây nhất vào đầu tháng 3 có xảy ra xô xát giữa ông Đ. với cô con gái. Công an phường đã lập biên bản và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định", ông Chín nói.