Trong tuần cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp đón cơn mưa tiền tỷ, bội thu lộc khủng, làm ăn khấm khá, vận khí tươi tốt

Tâm linh - Tử vi 25/08/2025 14:30

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đón cơn mưa tiền tỷ, bội thu lộc khủng, làm ăn khấm khá, vận khí tươi tốt trong tuần cuối tháng 8 dương lịch này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Trong tuần cuối tháng 8 dương lịch, được Chính Ấn hậu thuẫn, sự nghiệp của người tuổi Tỵ tiến triển khá tốt. Các kế hoạch diễn ra trôi chảy đúng như dự tính ban đầu của bạn. Hơn nữa, con giáp này còn rất biết cách dẫn dắt người khác, ý chí mạnh mẽ nên thường giành ưu thế trong các cuộc cạnh tranh.

Trong tuần cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp đón cơn mưa tiền tỷ, bội thu lộc khủng, làm ăn khấm khá, vận khí tươi tốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những sự nghiệp, đường tài lộc của bạn khá hanh thông. Con giáp này được giới thiệu cho những mối làm ăn lớn, hợp tác với những khách hàng tiềm năng, lại khá phù hợp với khả năng và sở thích của bản thân nên thu về một khoản lợi nhuận không nhỏ.

Hỏa sinh Thổ báo tin vui về phương diện tình cảm của Tỵ. Nếu bạn đang có đối tượng, hãy thử ngỏ lời xem sao, đối phương cũng đang chờ bạn "bật đèn xanh" đó. Với người đã có đôi, mối quan hệ của hai bạn vẫn bền chặt như nó vốn có.

Con giáp tuổi Thìn 

Trong tuần cuối tháng 8 dương lịch, người tuổi Thìn cần thành thật với bản thân mình hơn, đừng mãi che giấu cảm xúc. Có chuyện gì cũng giấu kín trong lòng sẽ khiến bạn cảm thấy rất mệt mỏi. Hãy tâm sự với những người mình tin tưởng. 

Trong tuần cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp đón cơn mưa tiền tỷ, bội thu lộc khủng, làm ăn khấm khá, vận khí tươi tốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong gia đình, tình cảm của bạn và người ấy không mấy tốt đẹp khi đôi bên nảy sinh tranh chấp. Giữa vợ chồng không nên tính chuyện hơn thua, đôi bên đều cần nhường nhịn và bao dung thì tình cảm mới lâu bền được.


Thiên Tài phù trợ, may mắn là tình hình tài chính của bạn khá ổn định, bởi bạn chẳng có ý định tiêu pha gì vào ngày hôm nay cả. Bản mệnh có kế hoạch tiết kiệm để đầu tư vào những công việc khác lớn lao hơn trong tương lai.

Con giáp tuổi Dần 

Trong tuần cuối tháng 8 dương lịch, có Chính Quan tương trợ giúp ngày mới của tuổi Dần may mắn hơn, công việc thuận lợi trăm bề. Những bạn thi bằng lái xe, thi công chức hoặc chuyển ngạch, xin việc trong ngày này cực tốt. Bên cạnh đó tính tình quyết đoán cũng giúp bạn đưa ra những quyết định đúng trong lúc nguy nan. 

Trong tuần cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp đón cơn mưa tiền tỷ, bội thu lộc khủng, làm ăn khấm khá, vận khí tươi tốt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tài lộc đang đến rất gần, bản mệnh được trao cho nhiều cơ hội kiếm tiền khá thuận lợi. Khuyên Dần nên tích cực đầu tư cho kiến thức của bản thân và con cái vì kiến thức sẽ giúp con đường làm ăn của bạn dễ dàng hơn, tiền về nhiều hơn và cũng là bàn đạp tốt cho con bạn phát triển.

 

Vận trình ngày mới gặp khá nhiều trục trặc, rắc rối khiến bản mệnh buồn rầu không yên. Chuyện tình cảm nhiều tin không vui khiến mối quan hệ có nhiều rạn nứt, hay xảy ra mâu thuẫn với bạn bè do không sòng phẳng với nhau trong chuyện tiền bạc.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

