Thường xuyên chịu những trận đòn oan, ''có tuần bị đánh tới 3 lần, phải nhập viện', người vợ và người mẹ của 3 đứa con liên tục cầu cứu công an.

Theo thông tin từ Báo PLO, bà Y. cho biết bà và chồng là ông Đ. kết hôn đến nay được 20 năm, có 3 người con. Khoảng 15 năm trước cả nhà chuyển vào sống tại TP Biên Hòa (Đồng Nai). Tuy nhiên ông Đ. thường xuyên đánh đập vợ thâm tím cơ thể, mắt mũi bầm dập. “Nhiều lần tôi bị chồng đánh phải nhập viện. Không chỉ đánh tôi mà ông chồng còn chửi mắng con, đuổi ra khỏi nhà. Gần đây, cháu gái thứ hai 16 tuổi bị bố đấm thẳng vào mắt, máu chảy đầy mặt. Cả bốn mẹ con tôi sống trong sợ hãi nên tôi đã thuê nhà trọ để 3 mẹ con sống", bà Y kể lại.

Bà Y cho rằng mình và các con liên tục bị chồng bạo hành. Ảnh: PLO Cũng theo người vợ, nhiều lần bị chồng đánh, bà gọi điện thoại cầu cứu Công an phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa) và lực lượng cảnh sát 113. Có lần cảnh sát tới giải cứu mẹ con, đưa ông Đ. về đồn công an lập biên bản và cam kết không tái phạm. Thế nhưng sau đó ông Đ. tiếp tục bạo hành vợ con.

Nói về sự việc, trung tá Nguyễn Đức Chín, Trưởng công an phường Long Bình Tân, cho biết việc gia đình ông Đ., bà Y. bất hòa, mâu thuẫn xuất hiện từ khá lâu. Mỗi khi vợ chồng mâu thuẫn, bà Y. gọi cho công an phường giải quyết. Công an phường từng lập biên bản sự việc, đồng thời mời cả 2 lên làm việc và nhắc nhở. Bà Y. bị đánh nhiều lần phải cầu cứu. Ảnh: NLĐ Cũng theo thông tin từ Báo Người Lao Động, bà Y. cho biết "Tôi thường xuyên phải chịu những trận đòn, thường diễn vào giờ khuya, thậm chí 1 - 2 giờ sáng. Trong thời gian dài, bà thường xuyên bị xúc phạm, chửi bới, đánh đập thâm tím cơ thể, mắt mũi bầm dập, lệch xương hàm. Có tuần bị đánh tới 3 lần, phải nhập viện." Theo bà Y., không chỉ bạo hành vợ, chồng bà còn khủng bố tinh thần các con. "Gần đây, cháu gái thứ hai (16 tuổi) bị ông Đ. đấm thẳng vào mắt, máu chảy đầy mặt. Trước đó, con gái lớn (20 tuổi) đang học đại học bị cha đánh đập, chửi bới, đuổi ra khỏi nhà. Hiện cháu phải thuê nhà trọ tại TP Thủ Đức để ở. Đứa con trai út (10 tuổi) tâm lý bị rối loạn, đêm ngủ thường xuyên khóc. Cả bốn mẹ con tôi sống trong sợ hãi, hoảng loạn tinh thần", bà Y. đau đớn chia sẻ.

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