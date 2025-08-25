Bị chồng cũ chê xấu, mẹ đơn thân chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục sát đất

Tâm sự 25/08/2025 14:45

Chị không có ý định chào hỏi nên nhắm mắt làm ngơ, xem như không quen biết. Nhưng một lát sau, tự dưng trong câu chuyện của anh lại xuất hiện tên chị.

Chị và anh ly hôn đã hơn 2 năm nay. Chị một mình nuôi con, trở thành mẹ đơn thân và giành quyền nuôi con. Còn anh thì nhanh chóng có vợ mới. Mỗi tháng anh vẫn chu cấp cho mẹ con chị, nhưng không thấm vào đâu. Chị phải làm đủ thứ việc để kiếm tiền nuôi con.

Sau ly hôn, chị bắt đầu một cuộc sống mới. Chị bắt đầu thay đổi cách ăn mặc, trang điểm khi đi ra đường, quần áo, tóc tai cũng gọn gàng hơn trước. Không còn phải phục vụ chồng và gia đình chồng, chị có thời gian yêu thương bản thân mình hơn. Đúng thật, đàn bà xinh đẹp nhất là khi không thuộc về bất cứ ai. Đàn bà sau ly hôn như chị sống hạnh phúc hơn cả khi còn có chồng. 

Có lần, chị gặp lại chồng cũ ở một quán ăn quen thuộc. Anh ngồi cùng bạn bè, nói chuyện rất lớn tiếng. Chị ngồi bàn bên cạnh nhưng anh không biết.

Chị không có ý định chào hỏi nên nhắm mắt làm ngơ, xem như không quen biết. Nhưng một lát sau, tự dưng trong câu chuyện của anh lại xuất hiện tên chị. Anh còn nói rất lớn tiếng.

Bị chồng cũ chê xấu, mẹ đơn thân chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục sát đất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Vợ cũ của tao xấu lắm, suốt ngày ăn mặc lôi thôi, tóc tai thì rối xù nhìn mà phát chán, nghĩ lại ly hôn là quyết định sáng suốt.

Tiếp theo là một tràng cười khả ố của đám bạn. Trong lòng giận sôi nhưng chị cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi tiến đến bàn anh nở một nụ cười thật tươi.

- Đã lâu không gặp.

Những người bạn của anh ồ lên, có người đẩy tay anh rồi hỏi nhỏ.

- Cô em nào xinh vậy mày?

Anh ta choáng váng khi nhìn thấy chị, không thể ngờ vợ cũ của mình xinh đẹp đến thế. Nghĩ đến lời chê bai lúc nãy, anh ta hơi lúng túng. Không đợi anh trả lời người bạn kia, chị đã tự giới thiệu.

- Chào các anh, tôi chính là cô “vợ cũ xấu xí” mà khi nãy anh ấy nói đó.

Anh ta cúi mặt, không dám ngẩng lên nhìn bất cứ ai. Trước khi đi, chị còn nói thêm.

- Bao lâu nay anh vẫn vậy, cái tính đàn bà vẫn không thay đổi. May mà tôi ly hôn sớm để có thể xinh đẹp như bây giờ. Nếu còn ở bên anh, có lẽ tôi vẫn mãi "xấu xí" thật.

Nói xong chị thản nhiên rời đi, bỏ lại anh với đám bạn đang ngơ ngác. 

Cố tình mua nhà cho nhân tình gần nhà mình, chồng nhận cái kết đau đớn từ người vợ hiền lành

Cố tình mua nhà cho nhân tình gần nhà mình, chồng nhận cái kết đau đớn từ người vợ hiền lành

Ngày nào anh cũng thức dậy sớm, mặc quần áo tươm tất, đi tập thể dục mà cũng xịt nước hoa. Điều này khiến chị càng nghi ngờ hơn. Sau nhiều lần quan sát chồng, chị biết anh có hẹn với ả ta vào mỗi buổi sáng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Tránh xe tải quay đầu, BMW đâm trúng 5 xe khác trên cao tốc khiến 3 người bị thương nặng

Tránh xe tải quay đầu, BMW đâm trúng 5 xe khác trên cao tốc khiến 3 người bị thương nặng

Video 27 phút trước
'Nữ quái' có 8 con nhỏ buôn ma túy khi đang hoãn chấp hành án phạt tù

'Nữ quái' có 8 con nhỏ buôn ma túy khi đang hoãn chấp hành án phạt tù

Đời sống 33 phút trước
Nghe tin bồ sinh con trai, chồng đã thưởng nóng ngay 1 tỷ, vợ ôm bụng cười nắc nẻ tiết lộ bí mật động trời

Nghe tin bồ sinh con trai, chồng đã thưởng nóng ngay 1 tỷ, vợ ôm bụng cười nắc nẻ tiết lộ bí mật động trời

Tâm sự 34 phút trước
Ô tô phóng tốc độ cao, tông CSGT văng lên không trung rồi tiếp tục phóng đi gây bức xúc

Ô tô phóng tốc độ cao, tông CSGT văng lên không trung rồi tiếp tục phóng đi gây bức xúc

Video 37 phút trước
3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng ngày 26/8/2025

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng ngày 26/8/2025

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng 22h hôm nay 25/8 dương lịch, 3 con giáp có Quý Nhân nâng đỡ, hưởng tài lộc sum suê, may mắn giàu có hơn người, cuộc đời hanh thông

Đúng 22h hôm nay 25/8 dương lịch, 3 con giáp có Quý Nhân nâng đỡ, hưởng tài lộc sum suê, may mắn giàu có hơn người, cuộc đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Người mẹ thất thần 'mong một phép màu' cho con trai mất tích khi bão số 5 đổ bộ

Người mẹ thất thần 'mong một phép màu' cho con trai mất tích khi bão số 5 đổ bộ

Đời sống 54 phút trước
Say mê nhân tình, chồng dọn đến ở chung cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức

Say mê nhân tình, chồng dọn đến ở chung cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (26/8/2025), 3 con giáp sau sẽ như từ 'gà hóa phượng hoàng', tiền tài ngập két, sải cánh tới vạch đích

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (26/8/2025), 3 con giáp sau sẽ như từ 'gà hóa phượng hoàng', tiền tài ngập két, sải cánh tới vạch đích

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp sau ngày 26/8/2025, trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp sau ngày 26/8/2025, trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong

Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong

Người mẹ cầu cứu tìm con gái 12 tuổi bị lạc tại khu vực đường Hùng Vương, Hà Nội

Người mẹ cầu cứu tìm con gái 12 tuổi bị lạc tại khu vực đường Hùng Vương, Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghe tin bồ sinh con trai, chồng đã thưởng nóng ngay 1 tỷ, vợ ôm bụng cười nắc nẻ tiết lộ bí mật động trời

Nghe tin bồ sinh con trai, chồng đã thưởng nóng ngay 1 tỷ, vợ ôm bụng cười nắc nẻ tiết lộ bí mật động trời

Say mê nhân tình, chồng dọn đến ở chung cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức

Say mê nhân tình, chồng dọn đến ở chung cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức

Nghe tiếng động lạ bên nhà hàng xóm lúc nửa đêm phơi bày hành động ghê tởm của người chồng giám đốc

Nghe tiếng động lạ bên nhà hàng xóm lúc nửa đêm phơi bày hành động ghê tởm của người chồng giám đốc

Nhờ ở cữ, vợ vô tình phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, vợ vô tình phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Đúng 21h hôm nay 25/8/2025, 3 con giáp có Quý Nhân nâng đỡ, hưởng tài lộc sum suê, may mắn giàu có hơn người

Đúng 21h hôm nay 25/8/2025, 3 con giáp có Quý Nhân nâng đỡ, hưởng tài lộc sum suê, may mắn giàu có hơn người

Vô tình phát hiện lại chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt 3 năm, tố cáo việc làm đáng xấu hổ của vợ

Vô tình phát hiện lại chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt 3 năm, tố cáo việc làm đáng xấu hổ của vợ