Cứu hộ thành công 5 ngư dân mắc kẹt giữa dòng lũ trên sông Lam

Chiều 25/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Lam Thành, huyện Hưng Nguyên cũ, tỉnh Nghệ An đã khẩn trương cứu hộ thành công 5 ngư dân bị mắc kẹt trên sông Lam do nước lũ dâng cao.

Theo thông tin từ VOV, chiều 25/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Lam Thành, huyện Hưng Nguyên cũ, tỉnh Nghệ An đã khẩn trương cứu hộ thành công 5 ngư dân bị mắc kẹt trên sông Lam do nước lũ dâng cao.

Ngay sau khi nhận được tin báo 5 ngư dân bị mắc kẹt trên sông Lam, Ban Chỉ huy Quân sự xã và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhận thấy tình hình nguy cấp, Chủ tịch UBND xã Lam Thành đã trực tiếp chỉ đạo và trưng dụng một tàu xà lan lớn để tiếp cận khu vực bị cô lập.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và kịp thời, lực lượng cứu hộ đã đưa toàn bộ 5 người vào bờ an toàn, bao gồm 2 người dân ở xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh và 3 người ở xóm Phú Hưng, xã Lam Thành. Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực này đang chịu ảnh hưởng mạnh của hoàn lưu bão, với mưa lớn kéo dài và gió giật mạnh, khiến mực nước sông Lam dâng cao bất thường. Sự cố này một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc nâng cao cảnh giác và tuân thủ các khuyến cáo về phòng chống thiên tai để bảo vệ tính mạng và tài sản.

Lực lượng chức năng cứu hộ người mắc kẹt - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Lao Động, tại hiện trường, ông Nguyễn Hữu Hà đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi hộ 500.000 đồng để kịp thời mua thực phẩm, ổn định đời sống trước mắt.

Thời điểm xảy ra sự cố, hoàn lưu sau bão gây mưa lớn, gió giật mạnh khiến mực nước sông Lam dâng nhanh bất thường. Trước đó, hệ thống loa truyền thanh và các kênh thông tin của xã đã liên tục cảnh báo, yêu cầu người dân không ra sông, hồ khai thác thủy sản. Tuy nhiên, do chủ quan, một số ngư dân vẫn ra sông đánh cá dẫn đến mắc kẹt.

Chủ tịch UBND xã Lam Thành nhấn mạnh: “Không được lơ là với thời tiết cực đoan. Các lực lượng cần tiếp tục bám sát địa bàn, tăng cường cảnh báo và sẵn sàng phương án sơ tán dân khi cần thiết”.

UBND xã cũng đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, nghiêm túc chấp hành khuyến cáo về phòng chống thiên tai, tuyệt đối không chủ quan để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Cảnh sát lao xuống sông cứu phụ nữ rơi cầu Bính, Hải Phòng Trong quá trình tuần tra, lực lượng cảnh sát giao thông thủy, Công an TP Hải Phòng vừa kịp thời cứu một người phụ nữ nhảy cầu Bính.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-ngu-dan-mac-ket-giua-dong-lu-tren-song-lam-740838.html