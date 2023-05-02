Với hành vi giết người và cướp tài sản, có thể khung hình phạt dành cho đối tượng Trần Văn Đấu sẽ rất nghiêm khắc, cụ thể: Đối với tội “Giết người” quy định tại Điều 123, BLHS năm 2015, khung hình phạt từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình; đối với tội “Cướp tài sản” quy định tại Điều 168, BLHS năm 2015, khung hình phạt thấp nhất là 3 năm đến 10 năm đối với người phạm tội không có tình tiết định khung tăng nặng.

Theo luật sư Nguyễn Hồng Thái - Đoàn Luật sư TP Hà Nội thông tin trên Báo Phapluatxahoi.kinhtedothi, cho biết, hành vi phạm tội của đối tượng rất manh động, liều lĩnh, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác. Một lúc xâm phạm 2 khách thể mà pháp luật bảo vệ là tính mạng và tài sản của người khác. Hành vi này cần bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Còn đối với tội “Cướp tài sản” được quy định như sau: Tội “Cướp tài sản” được quy định là dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản. Hành vi cướp đồng thời xâm phạm đến hai quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ đó là quan hệ về nhân thân và quan hệ về sở hữu. Tội cướp được thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó là tài sản của người khác chiếm đoạt và mong muốn chiếm đoạt tài sản đó. Mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác là yếu tố bắt buộc của cấu thành tội cướp tài sản.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái viện dẫn, pháp luật quy định đối với tội “Giết người” như sau: Giết người là hành vi cố ý tước đoạt tính mạng của người khác một cách trái pháp luật. Người thực hiện hành vi do lỗi cố ý. Cố ý phạm tội trực tiếp là hành vi của người phạm tội, mà khi đó người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình có thể tước đoạt mạng sống của người khác, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả đó xảy ra. Mục đích nhằm tước đoạt mạng sống của người khác.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái cho rằng, đối tượng còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân, khoản bồi thường được quy định tại Điều 591, BLDS năm 2015 gồm: Chi phí hợp lý cho việc mai táng; Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng; Thiệt hại khác do luật quy định.

Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều 591, BLDS và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này.

Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VietNamNet

Thông tin từ Báo Tiền Phong trước đó, vào khoảng 10h ngày 29/4, chị N.H.Q. (SN 1978, ngụ khóm 6B, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) đến nhà của ông N.M.T. (SN 1963, ở ấp Rạch Lùm B, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời) để dự đám giỗ.

Đến khoảng 15h cùng ngày, chị Q. rời khỏi nhà của ông T. để đi mời tiệc cưới. Khoảng 2 tiếng sau, gia đình chị Q. liên lạc qua điện thoại nhưng không liên lạc được.

Sau đó, người phụ nữ tự xưng là vợ của Trương Văn Đấu (SN 1985, ngụ cùng địa phương với ông T.) gọi điện thoại báo cho gia đình ông T. với nội dung: “Đấu đã bóp cổ, giết chết người phụ nữ để lấy vàng trên người; sau đó vứt xác người phụ nữ vào bãi sậy”.

Nghe vậy, gia đình ông T. tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể chị Q., trên người không còn trang sức. Ông T. liền thông báo đến cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng đã thực hiện quy trình nghiệp vụ theo quy định.

Tại CQCA, đối tượng Trần Văn Đấu khai nhận, lúc 14h ngày 29/4, trên đường đi mời đám cưới, chị Q. có trò chuyện với Đấu. Thấy chị Q. đeo nhiều vòng vàng, Đấu nảy sinh ý định chiếm đoạt. Khi đến đoạn đường vắng, Đấu bất ngờ từ phía sau bóp cổ chị Q. đến chết rồi kéo xác vào bụi sậy ven đường. Đấu lấy của chị Q., gồm: 1 kiềng đeo trên cổ trọng lượng 3,7 chỉ vàng 18K; 1 bộ vòng ximen 21 chiếc trọng lượng 1 cây vàng 18K; 1 nhẫn trọng lượng 1 chỉ vàng 18K… mang đi bán lấy tiền tiêu.