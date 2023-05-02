Do xảy ra mâu thuẫn trong cuộc nhậu, người đàn ông bị bạn nhậu chung đâm tử vong và bỏ trốn.

Thông tin từ Báo Người Lao Động cho hay, Ngày 2-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ hình sự Trần Văn Chương (59 tuổi, ngụ xã Phú Cường, huyện Định Quán) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào chiều 29-4, một số người đến nhậu tại nhà Chương thuộc ấp Thống Nhất, xã Phú Cường.

Trong lúc nhậu, giữa Chương và người đàn ông tên Phương xảy ra mâu thuẫn, Phương đấm vào mắt của Chương.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Người Lao Động

Bị đánh, Chương dùng con dao Thái Lan dùng bổ trái cây trong bữa nhậu đâm một nhát vào ngực trái của Phương khiến Phương tử vong.

Cũng theo thông tin từ Zing News, kết quả điều tra xác định chiều 29/4, ông Chương ngồi nhậu tại nhà thì ông Phương cùng một số người bạn đến nhậu chung.

Trong lúc nhậu, ông Chương và ông Phương xảy ra mâu thuẫn. Bị ông Phương đấm vào mắt, nghi phạm cầm dao đâm chết đối phương.

Đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Zing

Sau khi gây án, ông Chương bỏ trốn, bị Công an huyện Định Quán bắt giữ và bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý theo thẩm quyền.

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