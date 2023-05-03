Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp người đàn ông nghi ngờ có hành vi ra tay sát hại vợ rồi bỏ trốn.

Thông tin từ Báo VietNamNet cho hay, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ nghi phạm là ông Kenter JacoBus Johansen (63 tuổi, quốc tịch Hà Lan) để điều tra hành vi Giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h hôm nay, ông Kenter JacoBus Johansen xảy ra cãi vã với vợ là bà D. tại khu quy hoạch An Sơn, phường 4, TP Đà Lạt.

Trong lúc cự cãi, người chồng lấy dao đâm vợ khiến nạn nhân gục ngã, tử vong. Sau khi gây án, ông Kenter JacoBus Johansen báo tin cho người thân vợ, rồi rút tiền ý định bỏ trốn.

Công an đang lấy lời khai Kenter JacoBus Johansen. Ảnh: VietNamNet

Cũng theo thông tin từ Báo Công an, đối tượng bị bắt giữ lúc 22h30 ngày 2/5, khi đang đi rút tiền tại một điểm ATM để tiếp tục bỏ trốn.

Theo đó, tối 2-5, Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận với phóng viên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa bắt khẩn cấp nghi phạm Kenter JacoBus Johansen để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Bắt khẩn cấp đối tượng. Ảnh: Internet

Thông tin được biết, lúc 16h ngày 2/5, giữa Kenter JacoBus Johansen và vợ là bà Lê Thị D. (cùng trú tại 42 khu quy hoạch An Sơn, phường 4 - TP. Đà Lạt) xảy ra mâu thuẫn, trong lúc cãi vã, nghi phạm đã dùng 2 con dao bếp đâm vợ nhiều nhát trên cơ thể, rồi bỏ trốn.

Đối tượng sau đó báo tin cho con gái của bà D. là cô Th., nội dung "tao đánh chết mẹ mày rồi". Cô Th. trở về nhà, thấy mẹ trong tình trạng đã tử vong nên vội báo cơ quan chức năng. Lúc này, Kenter JacoBus Johansen đã bỏ trốn khỏi nhà, mang theo 4 con dao (trong đó có 2 con dao gây án).

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