Nguyên nhân ban đầu vụ sạt lở bờ kè khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm tại Cao Bằng

Xã hội 03/05/2023 17:43

Nguyên nhân vụ sạt lở bờ kè làm 3 mẹ con tử vong bước đầu đã có kết quả điều tra, làm rõ.

Thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 3/5, Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, các đơn vị nghiệp vụ đang vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở bờ kè tại phường Duyệt Trung, TP Cao Bằng vào rạng sáng 30/4, khiến 3 người tử vong, 2 người khác trong cùng gia đình bị thương.

Qua công tác giám định, bờ kè xây sai thiết kế, không đúng quy định chiều cao và có dấu hiệu bất thường.

Ghi nhận từ người nhà và hàng xóm của nạn nhân cho biết, trước đó gia đình bà Trương Thị Hoa (SN 1958 chủ hộ) đã 2 lần gửi đơn kiến nghị lên UBND phường Duyệt Trung về nội dung chủ đầu tư đã xây dựng bờ kè tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nguyên nhân ban đầu vụ sạt lở bờ kè khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm tại Cao Bằng - Ảnh 1
Xác định nguyên nhân vụ sạt lở. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống 

Theo Báo Người Lao Động trước đó, rạng sáng 30-4, bờ kè đá của một hộ dân ở phường Duyệt Trung (TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) bất ngờ sạt lở trúng một nhà, khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.

Vụ việc xảy ra lúc 2 giờ sáng 30-4. 3 mẹ con trong gia đình bị đất đá vùi lấp, tử vong, gồm: Trương Thị Ng. (SN 1994), Dương Yên Nh. (SN 2018), Dương Anh Đ. (SN 2019). Ngoài ra còn 1 nạn nhân bị thương là bà Trương Thị H. (SN 1958; chủ hộ).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyên nhân ban đầu vụ sạt lở bờ kè khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm tại Cao Bằng - Ảnh 2

 Khu vực xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Người Lao Động

 

Được biết, bờ kè nói trên là của một gia đình trú tại tổ 15, phường Tân Giang xây dựng. Công trình mới hoàn thành chưa lâu thì xảy ra tai nạn.

Theo báo cáo của nhanh UBND tỉnh Cao Bằng, bờ kè đá sạt lở tại tổ 4, phường Duyệt Trung được thi công theo 3 giấy phép xây dựng số 217, 218 và 219 cấp ngày 1.6.2021.

Chiều dài tuyến kè hơn 27m, độ cao tuyến kè khoảng 4,5m so với cốt nền đất tự nhiên.

 

Chủ đầu tư tuyến kè là ông Lê Đức Thuần (tên gọi khác Lê Đức Tân), trú tổ 15, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng.

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Bước đầu cơ quan công an nhận định nạn nhân tử vong nghi do đột tử.

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