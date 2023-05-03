Nguyên nhân ban đầu nghi ngờ người bảo vệ tử vong ở công ty: Nghi do đột tử

Xã hội 03/05/2023 07:14

Bước đầu cơ quan công an nhận định nạn nhân tử vong nghi do đột tử.

Thông tin từ Báo Lao Động cho hay, cơ quan chức năng thành phố Thuận An, Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan để điều tra làm rõ vụ một nam bảo vệ tử vong khi đang trực dịp lễ.

Thông tin ban đầu, vào trưa 2/5, không thấy ông L đi kiểm tra các điểm gác, một đồng nghiệp đi tìm thì phát hiện ông L nằm nghiêng trên ghế. Khi đến kiểm tra, đồng nghiệp tá hỏa phát hiện ông L đã tử vong. Người đồng nghiệp này sau đó đã báo cho công ty và trình báo cơ quan chức năng.

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Hiện trường vụ việc. Ảnh: Lao Động

Công an thành phố Thuận An và Viện kiểm sát đã có mặt để phong tỏa hiện trường, thực hiện công tác khám nghiệm và thu thập lời khai của các nhân chứng.

Theo Báo Tiền Phong, tại hiện trường, ông L. tử vong trong tư thế nằm nghiêng dưới ghế trong phòng bảo vệ trước cổng công ty. Trên người nạn nhân không có vết thương.

Nguyên nhân ban đầu nghi ngờ người bảo vệ tử vong ở công ty: Nghi do đột tử - Ảnh 2
Vụ việc đau lòng đang được điều tra. Ảnh: Internet

Theo lời của người thân, ông L. đã đăng ký trực xuyên kỳ nghỉ lễ cả ngày lẫn đêm, đến chiều nay thì phát hiện vụ việc.

Bước đầu cơ quan công an nhận định nạn nhân tử vong nghi do đột tử. Tuy nhiên công an vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

 

Bình Dương: Bàng hoàng phát hiện nam bảo vệ tử vong khi trực xuyên lễ ở công ty

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Khi được phát hiện, người đàn ông đã tử vong trong tư thế nằm nghiêng trên ghế. Sự việc đau lòng đang được điều tra nguyên nhân.

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Từ khóa:   Bình Dương bảo vệ vụ án

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