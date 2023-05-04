Tòa án lên lịch xét xử vụ bà Nguyễn Phương Hằng, phân công thẩm phán thụ lý giải quyết

Theo thông tin từ Báo VietNamnet, sáng (4/5) TAND TP.HCM cho hay, vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", do bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương) và các đồng phạm thực hiện.

Theo truy tố, từ tháng 3/2021 đến tháng 3/2022, bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng các nền tảng mạng xã hội như: Youtube, Facebook, Tiktok… để thực hiện các buổi livestream.

Bà Hằng đã phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 người, gồm: ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (nhà báo, thạc sĩ luật Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM), bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà.

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng có khai báo, những thông tin liên quan đến đời tư của những người khác, trong đó có các cá nhân như trên là bà tham khảo trên mạng không rõ nguồn gốc, đọc báo và nằm… mơ. Bà Hằng cũng thừa nhận các thông tin này chưa được kiểm chứng, không có căn cứ xác thực.

TAND TP.HCM đang lên kế hoạch xét xử vụ án bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Internet

Cũng theo PLO, Bị can Nguyễn Phương Hằng còn mời Tiến sĩ Luật, giảng viên trường Đại học Luật TP.HCM Đặng Anh Quân để tham gia livestream của mình, tăng độ uy tín, tin cậy. Khi bà Nguyễn Phương Hằng phát ngôn xúc phạm người khác thì ông Đặng Anh Quân cùng tương tác, phát ngôn về nội dung liên quan; góp phần cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội.

Tại CQĐT, bị can Nguyễn Phương Hằng thừa nhận đã phát ngôn xúc phạm các cá nhân trên.

3 bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân là nhân viên và hưởng lương từ bị can Hằng, có hành vi giúp sức tích cực cho bị can Hằng thực hiện hành vi phát ngôn, đăng tải các nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân.

Hiện nay bị can Nguyễn Phương Hằng và Đặng Anh Quân đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam. Ba bị can còn lại là Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. TAND TP.HCM đang lên kế hoạch xét xử vụ án.