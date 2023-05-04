Sự thật về tin đồn giới tính của diễn viên Trung Dũng: Từng lên tiếng nói ‘3 chữ’ khẳng định, còn làm 1 việc cực sốc

Sao Việt 04/05/2023 11:36

Thông tin diễn viên Trung Dũng công khai bản thân là người trong cộng đồng LGBT được lan truyền trên mạng xã hội khiến người hâm mộ xôn xao.

Trung Dũng là một gương mặt nam diễn viên có độ phủ sóng cao ở mảng phim truyền hình. Gần đây, anh góp mặt trong phim điện ảnh Lật Mặt 6 của đạo diễn Lý Hải và được công chúng khen ngợi.

Dù đã hoạt động nghệ thuật suốt nhiều năm nhưng diễn viên Trung Dũng rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Trong quá khứ và cả ở hiện tại, Trung Dũng nhiều lần vướng tin đồn giới tính.

Sự thật về tin đồn giới tính của diễn viên Trung Dũng: Từng lên tiếng nói ‘3 chữ’ khẳng định, còn làm 1 việc cực sốc - Ảnh 1
Xôn xao tin đồn về giới tính của nam diễn viên. Ảnh: Internet

Mới đây, nghi vấn về giới tính của nam diễn viên khiến mạng xã hội xôn xao. Tuy nhiên, diễn viên Trung Dũng thông tin trên báo Dân Việt cho hay, tin đồn này bắt nguồn từ bộ phim Lạc giới, anh đã từng đóng cách đây 10 năm. Trong phim nam diễn viên đóng một người đồng tính. Vai diễn của Trung Dũng cuối phim đã công khai giới tính và có mối tình với nhân vật do nam diễn viên Bình An thủ vai. Trung Dũng cho biết, thông tin này không phải từ cuộc sống thật mà từ vai diễn của anh trên phim Lạc giới khiến trang mạng xã hội đưa tin.

Sự thật về tin đồn giới tính của diễn viên Trung Dũng: Từng lên tiếng nói ‘3 chữ’ khẳng định, còn làm 1 việc cực sốc - Ảnh 2

Diễn viên Trung Dũng (giữa ảnh) đóng phim Lạc giới. Ảnh: Dân Việt

Thời điểm bộ phim công chiếu, Trung Dũng đã từng nói: "Mọi người có nói tôi đồng tính cũng là chuyện hết sức bình thường. Tôi sẽ rất vui nữa".

Nam diễn viên cũng chia sẻ quan điểm ủng hộ những người thuộc cộng đồng LGBT: "Đồng tính không phải là một điều gì đáng phải xấu hổ cả… Đó chính là tình yêu vốn là chuyện giữa hai con người chứ không hề bị ràng buộc bởi giới tính, màu da, địa vị hay tôn giáo.

Nhưng chỉ một thời gian sau, nam diễn viên đã lên tiếng đính chính và nhấn mạnh 3 chữ: "Tôi chuẩn men (đàn ông)". Đồng thời, Trung Dũng cho biết giữa phim và đời thường hoàn toàn khác nhau nên không thể quy chụp.

Sự thật về tin đồn giới tính của diễn viên Trung Dũng: Từng lên tiếng nói ‘3 chữ’ khẳng định, còn làm 1 việc cực sốc - Ảnh 3

Trung Dũng từng có phát ngôn ủng hộ người đồng tính. Ảnh: Internet

Đặc biệt, ngay thời điểm vừa lên tiếng về tin đồn giới tính thì Trung Dũng làm một việc không ai ngờ đến đó là công bố đã kết hôn và có nhóc tỳ 8 tuổi. Tuy nhiên, nam diễn viên không chia sẻ bất kỳ thông tin vào về vợ và con suốt từ lúc chia sẻ tin vui đến khi cả hai đã kết thúc. Trong một lần trải lòng cách đây ít năm, Trung Dũng cho biết con sống cùng mẹ và người cũ của anh cũng đã có gia đình mới.    

 

Sự thật về tin đồn giới tính của diễn viên Trung Dũng: Từng lên tiếng nói ‘3 chữ’ khẳng định, còn làm 1 việc cực sốc - Ảnh 4

Thông tin diễn viên Trung Dũng công khai bản thân là người trong cộng đồng LGBT được lan truyền trên mạng xã hội khiến người hâm mộ xôn xao. Mới đây, nam diễn viên chính thức lên tiếng về tin đồn này. Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, Trung Dũng từng được "đẩy thuyền" với Thúy Ngân khi tham gia chung bộ phim Gạo nếp gạo tẻ. Có thời gian, Thúy Ngân phải lên tiếng đính chính việc cô chỉ xem Trung Dũng là người anh, đồng nghiệp thân thiết chứ không hẹn hò. Sau khi bộ phim kết thúc, cả hai cũng hiếm hoi gặp gỡ và không còn tương tác thường xuyên trên mạng xã hội như trước. Ở tuổi 50, Trung Dũng có cuộc sống tự do, thoải mái và vẫn rất kín tiếng chuyện tình cảm.

Sự thật về tin đồn giới tính của diễn viên Trung Dũng: Từng lên tiếng nói ‘3 chữ’ khẳng định, còn làm 1 việc cực sốc - Ảnh 5

Thúy Ngân - Trung Dũng từ phim giả tình thật trở thành đối đầu hãm hại không từ thủ đoạn. Ảnh: Internet 

Nam diễn viên vừa có vai diễn phản diện tên Khanh gây chú ý trong phim Lật mặt 6 - Tấm vé định mệnh của Lý Hải. Hiện tại, nam diễn viên cùng ê-kíp đang đi cinetour tại nhiều tỉnh thành để lan tỏa bộ phim này đến đông đảo khán giả.

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Từ khóa:   Trung Dũng giới tính của Trung Dũng Trung Dũng LGBT

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