Bé Hạt Dẻ con gái út nhà Quyền Linh lên đồ khoe dáng tuổi 15, visual không kém cạnh chị cả Lọ Lem

Nam MC Quyền Linh có cho mình một gia đình nhỏ với vợ đẹp con xinh. Hai bé rất ngoan và học giỏi, ngày càng lớn hai ái nữ lại càng nhận được sự yêu thương từ đông đảo khán giả.
- Bị chỉ trích quảng cáo lố, “thổi phòng” sản phẩm: Quyền Linh kêu cứu, Cát Tường im lặng
- Mùng 1 Tết, 2 con gái của MC Quyền Linh chiếm trọn spotlight vì quá xinh, "nhuộm vàng" cả mạng xã hội bằng loạt ảnh hạnh phúc
Nghệ sĩ Quyền Linh được khán giả truyền hình yêu mến và dành sự quan tâm đặc biệt nhờ lối sống bình dị, chất phác. Nam MC chung sống hạnh phúc với vợ là doanh nhân Dạ Thảo, cùng hai cô con gái dễ thương, tên Lọ Lem và Dạt Dẻ. Cặp chị em này có độ phủ sóng không thua kém cha nhờ nhan sắc trong trẻo, gây thương nhớ.
Sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm nghệ thuật nên các nhóc tỳ Vbiz luôn nhận được sự quan tâm không ít của khán giả. Trong số đó phải kể đến 2 công chúa nhỏ của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Sở hữu nhan sắc nổi bật cùng tính cách dễ thương, ngoan ngoãn, Lọ Lem và Hạt Dẻ được nhiều người yêu mến. Và cứ y như rằng mỗi dịp cả hai khoe ảnh là dân tình được phen trầm trồ, đơn cử như loạt ảnh mới đây của Hạt Dẻ.
Theo đó, ái nữ nhà Quyền Linh lộ diện sành điệu với chiếc chân váy năng động cùng chiếc áo sơ mi trễ vai làm điểm nhấn. Trong trang phục sành điệu, Hạt Dẻ khoe visual trong trẻo, xinh đẹp. Bên cạnh đó, gương mặt tròn thanh thoát và đôi chân dài thẳng tắp ở tuổi 15 của Hạt Dẻ khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ. Có thể thấy, Hạt Dẻ sở hữu chiều cao cùng visual không thua kém gì chị cả Lọ Lem.
Em út Hạt Dẻ (Mai Thảo Ngọc, SN 2008) và chị cả Lọ Lem (Mai Thảo Linh, SN 2005) là cặp chị em thường xuyên gây "bão" mạng trong những bộ ảnh mới. Thừa hưởng gen trội từ bố mẹ, cả hai sở hữu chiều cao nổi bật cùng gương mặt thanh thoát, nhã nhặn, được netizen khen ngợi trước phong cách ăn mặc trẻ trung, phù hợp với độ tuổi.
Gần đây, 2 con gái nhà Quyền Linh thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh, cuộc sống trên mạng xã hội. 2 chị em được nhiều người nhận xét là ngày càng thời trang, sành điệu đúng độ tuổi. Ngoài ra, Lọ Lem và Hạt Dẻ ngày lớn càng xinh đẹp. Thừa hưởng gen trội từ bố mẹ, 2 chị em sở hữu chiều cao nổi bật cùng đường nét gương mặt thanh thoát, nhã nhặn.