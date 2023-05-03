Bé Hạt Dẻ con gái út nhà Quyền Linh lên đồ khoe dáng tuổi 15, visual không kém cạnh chị cả Lọ Lem

Nghệ sĩ Quyền Linh được khán giả truyền hình yêu mến và dành sự quan tâm đặc biệt nhờ lối sống bình dị, chất phác. Nam MC chung sống hạnh phúc với vợ là doanh nhân Dạ Thảo, cùng hai cô con gái dễ thương, tên Lọ Lem và Dạt Dẻ. Cặp chị em này có độ phủ sóng không thua kém cha nhờ nhan sắc trong trẻo, gây thương nhớ.

Hai ái nữ nhà Quyền Linh, Hạt Dẻ (trái) và Lọ Lem (phải) - Ảnh: Internet

Nét đẹp trong trẻo của hai chị em - Ảnh: Internet

Sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm nghệ thuật nên các nhóc tỳ Vbiz luôn nhận được sự quan tâm không ít của khán giả. Trong số đó phải kể đến 2 công chúa nhỏ của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Sở hữu nhan sắc nổi bật cùng tính cách dễ thương, ngoan ngoãn, Lọ Lem và Hạt Dẻ được nhiều người yêu mến. Và cứ y như rằng mỗi dịp cả hai khoe ảnh là dân tình được phen trầm trồ, đơn cử như loạt ảnh mới đây của Hạt Dẻ.