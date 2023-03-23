Bất ngờ trước lời giải thích của vợ Quyền Linh khi con gái bị góp ý việc trang điểm đậm, ăn diện cầu kỳ chụp ảnh

Sao Việt 23/03/2023 18:16

Cách cư xử của bà xã nghệ sĩ Quyền Linh nhẹ nhàng, đầy tinh tế khiến nhiều người ngưỡng mộ.Cách cư xử của bà xã nghệ sĩ Quyền Linh nhẹ nhàng, đầy tinh tế khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Quyền Linh không chỉ nổi tiếng ở vai trò diễn viên, người dẫn chương trình truyền hình đắt show, anh còn khiến công chúng ngưỡng mộ khi có mái ấm hạnh phúc, có vợ đảm đang Dạ Thảo và 2 cô con gái ngoan ngoãn.

Mới đây, trên trang cá nhân bà xã Quyền Linh hạnh phúc đăng tải khoảnh khắc con gái lớn vừa đạt thành tích cao trong cuộc thi nhiếp ảnh. Không chỉ xinh đẹp mà con gái Quyền Linh còn có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ.

Bất ngờ trước lời giải thích của vợ Quyền Linh khi con gái bị góp ý việc trang điểm đậm, ăn diện cầu kỳ chụp ảnh - Ảnh 1
Lọ Lem gây chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố và mẹ.

Vào sáng ngày 23/3, Dạ Thảo - vợ của MC Quyền Linh đã lên tiếng giải thích khi con gái bị góp ý về việc từng trang điểm đậm và ăn diện cầu kỳ để chụp ảnh. Trước ý kiến này, mẹ của Lọ Lem giải thích rằng con gái thường ngày ăn diện vô cùng đơn giản, tính cách cũng rất hồn nhiên còn loạt ảnh bị góp ý là do bé chụp hình cho một nhãn hàng và trang phục được chuẩn bị sẵn.

Bất ngờ trước lời giải thích của vợ Quyền Linh khi con gái bị góp ý việc trang điểm đậm, ăn diện cầu kỳ chụp ảnh - Ảnh 2
Lọ Lem được nhiều người khen ngợi về nhan sắc
Bất ngờ trước lời giải thích của vợ Quyền Linh khi con gái bị góp ý việc trang điểm đậm, ăn diện cầu kỳ chụp ảnh - Ảnh 3
Cách cư xử của bà xã nghệ sĩ Quyền Linh nhẹ nhàng, đầy tinh tế khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Được biết Lọ Lem (tên thật là Mai Thảo Linh) là con gái lớn của Quyền Linh. Cô bé gây chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố và mẹ với gương mặt thanh thoát, gây thiện cảm với người đối diện, đặc biệt là chiều cao “khủng” 1,7m ở t.uổi 14. Trong khi đó, Hạt Dẻ (tên thật là Mai Thảo Ngọc) được nhận xét giống bố Quyền Linh. Ở t.uổi 12, em gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp và chiều cao vượt trội không thua kém chị gái. Không những thế, Hạt Dẻ còn được di truyền trọn vẹn chiếc má lúm đồng tiền duyên dáng từ mẹ.

Bị chỉ trích quảng cáo lố, “thổi phòng” sản phẩm: Quyền Linh kêu cứu, Cát Tường im lặng

Bị chỉ trích quảng cáo lố, “thổi phòng” sản phẩm: Quyền Linh kêu cứu, Cát Tường im lặng

MC Quyền Linh, MC Cát Tường… là một trong những nghệ sĩ quảng cáo nhiều trên các nền tảng nhưng bị cư dân mạng chi trích nặng về nội dung. Trước làn sóng gay gắt, mỗi nghệ sĩ đã có cách phản ứng riêng.

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