Mùng 1 Tết, 2 con gái của MC Quyền Linh chiếm trọn spotlight vì quá xinh, "nhuộm vàng" cả mạng xã hội bằng loạt ảnh hạnh phúc

Mới đây, trên trang cá nhân bà xã của MC Quyền Linh - Doanh nhân Dạ Thảo chia sẻ: "Thay mặt gia đình, mẹ Thảo xin cảm ơn những lời chúc của mọi người. Xin chúc cả nhà một năm rực rỡ như sắc vàng!". Kèm với lời chia sẻ là hình ảnh gia đình MC Quyền Linh diện áo dài màu vàng nổi bật du xuân thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ.

Trong loạt ảnh du xuân này, khoác lên mình trang phục áo dài truyền thống, 2 con gái của MC Quyền Linh là Lọ Lem và Hạt Dẻ khoe trọn vóc dáng cao ráo thon gọn, nhan sắc không thua người mẫu.