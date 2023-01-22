Mùng 1 Tết, 2 con gái của MC Quyền Linh chiếm trọn spotlight vì quá xinh, "nhuộm vàng" cả mạng xã hội bằng loạt ảnh hạnh phúc

Sao Việt 22/01/2023 19:18

Chọn màu vàng là màu "lấy vía" đầu năm, cả nhà 4 thành viên của MC Quyền Linh nhuộm vàng cả mạng xã hội bằng loạt ảnh hạnh phúc

Mới đây, trên trang cá nhân bà xã của MC Quyền Linh - Doanh nhân Dạ Thảo chia sẻ: "Thay mặt gia đình, mẹ Thảo xin cảm ơn những lời chúc của mọi người. Xin chúc cả nhà một năm rực rỡ như sắc vàng!". Kèm với lời chia sẻ là hình ảnh gia đình MC Quyền Linh diện áo dài màu vàng nổi bật du xuân thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ.

Trong loạt ảnh du xuân này, khoác lên mình trang phục áo dài truyền thống, 2 con gái của MC Quyền Linh là Lọ Lem và Hạt Dẻ khoe trọn vóc dáng cao ráo thon gọn, nhan sắc không thua người mẫu. 

Lọ Lem (tên thật là Mai Thảo Linh) là con gái lớn của Quyền Linh. Cô bé gây chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố và mẹ với gương mặt thanh thoát, gây thiện cảm với người đối diện, đặc biệt là chiều cao "khủng" 1,7m ở tuổi 14. Con gái út Hạt Dẻ (tên thật là Mai Thảo Ngọc) được nhận xét giống bố Quyền Linh. Ở tuổi 12, em gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp và chiều cao vượt trội không thua kém chị gái.

Mùng 1 Tết, 2 con gái của MC Quyền Linh chiếm trọn spotlight vì quá xinh, 'nhuộm vàng' cả mạng xã hội bằng loạt ảnh hạnh phúc - Ảnh 1

Mùng 1 Tết, 2 con gái của MC Quyền Linh chiếm trọn spotlight vì quá xinh, 'nhuộm vàng' cả mạng xã hội bằng loạt ảnh hạnh phúc - Ảnh 2

Mùng 1 Tết, 2 con gái của MC Quyền Linh chiếm trọn spotlight vì quá xinh, 'nhuộm vàng' cả mạng xã hội bằng loạt ảnh hạnh phúc - Ảnh 3

Mùng 1 Tết, 2 con gái của MC Quyền Linh chiếm trọn spotlight vì quá xinh, 'nhuộm vàng' cả mạng xã hội bằng loạt ảnh hạnh phúc - Ảnh 4

Mùng 1 Tết, 2 con gái của MC Quyền Linh chiếm trọn spotlight vì quá xinh, 'nhuộm vàng' cả mạng xã hội bằng loạt ảnh hạnh phúc - Ảnh 5

Mùng 1 Tết, 2 con gái của MC Quyền Linh chiếm trọn spotlight vì quá xinh, 'nhuộm vàng' cả mạng xã hội bằng loạt ảnh hạnh phúc - Ảnh 6

Mùng 1 Tết, 2 con gái của MC Quyền Linh chiếm trọn spotlight vì quá xinh, 'nhuộm vàng' cả mạng xã hội bằng loạt ảnh hạnh phúc - Ảnh 7

Mùng 1 Tết, 2 con gái của MC Quyền Linh chiếm trọn spotlight vì quá xinh, 'nhuộm vàng' cả mạng xã hội bằng loạt ảnh hạnh phúc - Ảnh 8

Ảnh: FBNV

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Từ khóa:   MC Quyền Linh Lọ Lem - Hạt Dẻ con gái Quyền Linh

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