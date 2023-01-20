Về quê nội ở Tiền Giang, 2 ái nữ nhà MC Quyền Linh hóa thân thành 'con gái miền Tây' xinh đẹp

Trên trang cá nhân mới đây, 2 con gái MC Quyền Linh được dịp diện áo bà ba khiến cư dân mạng không khỏi rời mắt và mê mẩn. Có thể thấy, Lọ Lem và Hạt Dẻ diện đồ bà ba trẻ trung, cùng nhau tạo dáng trên bờ kênh, xa xa là ánh hoàng hôn siêu đẹp. Hai "công chúa" nhà Quyền Linh tỏa sáng với vẻ đẹp nền nã, đáng yêu. Đặc biệt, cô bé Lọ Lem nhận được "cơn mưa" lời khen vì nét đẹp quá dịu dàng và ngọt ngào.

Lọ Lem cho biết 2 chị em đã cùng ba mẹ trở về quê nhà Tiền Giang để chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán. Đây cũng là lần đầu tiên 2 con gái Quyền Linh diện trang phục áo bà ba truyền thống này. Chung một khung hình, nhan sắc của Lọ Lem và Hạt Dẻ rạng rỡ và xinh đẹp hết nấc.