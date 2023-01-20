Về quê nội ở Tiền Giang, 2 ái nữ nhà MC Quyền Linh hóa thân thành 'con gái miền Tây' xinh đẹp

Mới đây, 2 ái nữ nhà MC Quyền Linh - Lọ Lem và Hạt Dẻ diện áo bà ba đậm chất dịu dàng của con gái Miền Tây.
- Từng nghéo khó đến mức xin ăn, MC Quyền Linh cố tình "ăn gian trắng trợn" bấm thêm giờ ra tay giúp đỡ bà con nghèo
- MC Quyền Linh: Những gian khổ, cống hiến trong nghề diễn và cuộc sống viên mãn, không bon chen
Trên trang cá nhân mới đây, 2 con gái MC Quyền Linh được dịp diện áo bà ba khiến cư dân mạng không khỏi rời mắt và mê mẩn. Có thể thấy, Lọ Lem và Hạt Dẻ diện đồ bà ba trẻ trung, cùng nhau tạo dáng trên bờ kênh, xa xa là ánh hoàng hôn siêu đẹp. Hai "công chúa" nhà Quyền Linh tỏa sáng với vẻ đẹp nền nã, đáng yêu. Đặc biệt, cô bé Lọ Lem nhận được "cơn mưa" lời khen vì nét đẹp quá dịu dàng và ngọt ngào.
Lọ Lem cho biết 2 chị em đã cùng ba mẹ trở về quê nhà Tiền Giang để chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán. Đây cũng là lần đầu tiên 2 con gái Quyền Linh diện trang phục áo bà ba truyền thống này. Chung một khung hình, nhan sắc của Lọ Lem và Hạt Dẻ rạng rỡ và xinh đẹp hết nấc.
Thời gian qua, hai con gái Quyền Linh là Lọ Lem và Hạt Dẻ nhận được sự yêu mến của cư dân mạng bởi nhan sắc xinh đẹp. Trong những bức ảnh của cả hai được gia đình chia sẻ trên trang cá nhân, nhiều người xuýt xoa và khuyên diễn viên Đồng tiền xương máu tạo cơ hội để hai bé thi hoa hậu khi đủ tuổi.
Khi nhận xét về con gái, Quyền Linh đánh giá Lọ Lem và Hạt Dẻ sở hữu vẻ dễ thương, ngoan ngoãn. Ngoài ra, cả hai ái nữ nhà MC Quyền Linh cũng rất thích cùng gia đình tham gia những chương trình thiện nguyện. Thông qua những hoạt động ý nghĩa này, hai con gái phần nào hiểu được những công việc mà diễn viên Đồng tiền xương máu đang làm. Bên cạnh đó, Quyền Linh mong muốn các con trải nghiệm thực tế, học cách yêu thương, chia sẻ với mọi người.