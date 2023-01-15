Quyền Linh tiết lộ quan điểm về chuyện yêu đương của hai cô con gái xinh đẹp

Hậu trường 15/01/2023 08:55

Vợ chồng Quyền Linh có 2 cô con gái vô cùng xinh đẹp và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Các con nổi tiếng sớm và đang ở độ tuổi trưởng thành khiến nam MC có nhiều băn khoăn, lo lắng.

Thời gian qua, hai con gái nhà MC Quyền Linh là Lọ Lem và Hạt Dẻ nhận được sự yêu mến của cư dân mạng bởi nhan sắc xinh đẹp. Trong những bức ảnh của cả hai được gia đình chia sẻ trên trang cá nhân, nhiều người xuýt xoa và khuyên nam MC tạo cơ hội để hai bé thi hoa hậu khi đủ tuổi.

Quyền Linh tiết lộ quan điểm về chuyện yêu đương của hai cô con gái xinh đẹp - Ảnh 1
Hai con gái nhà MC Quyền Linh là Lọ Lem và Hạt Dẻ nhận được sự yêu mến của cư dân mạng bởi nhan sắc xinh đẹp - Ảnh: Internet

Khi nhận xét về con gái, trên báo Thanh Niên, Quyền Linh đánh giá Lọ Lem và Hạt Dẻ sở hữu vẻ dễ thương, ngoan ngoãn. Nói thêm về việc các con nổi tiếng trên mạng xã hội, nam MC bộc bạch: “Báo chí và khán giả rất thương con gái tôi, tôi rất cảm ơn vì điều đó. Hiện tại, hai bé chưa làm người mẫu ảnh mà đó chỉ là ảnh tự chụp đăng trên trang cá nhân”. Quyền Linh nói thêm trước đây, hai con thoải mái, tự nhiên hơn. Từ khi được mọi người quan tâm, Lọ Lem và Hạt Dẻ có phần e ngại vì “bé chưa quen với ánh đèn sân khấu”.

Quyền Linh tiết lộ quan điểm về chuyện yêu đương của hai cô con gái xinh đẹp - Ảnh 2
Từ khi được mọi người quan tâm, Lọ Lem và Hạt Dẻ có phần e ngại vì “bé chưa quen với ánh đèn sân khấu” - Ảnh: Internet

Vì là người trong nghề nên Quyền Linh hiểu được những khó khăn khi theo đuổi nghệ thuật. Do đó, anh từng chia sẻ việc không muốn các bé tham gia showbiz. Tuy nhiên, nam MC cho biết nếu đó là niềm đam mê của hai con thì anh vẫn sẵn lòng ủng hộ “Nhưng bây giờ con còn đang đi học, chưa hướng đến việc tham gia showbiz. Khi nào con học xong, nếu con đam mê nghệ thuật thì tôi chiều”.

Quyền Linh tiết lộ quan điểm về chuyện yêu đương của hai cô con gái xinh đẹp - Ảnh 3
Quyền Linh cho biết khi nào các con mình học xong, nếu con đam mê nghệ thuật thì anh  chiều - Ảnh: Internet

Đáng nói hơn, Quyền Linh còn khẳng định anh "thả cửa" cho 2 con gái trong chuyện tình cảm. Nam MC sẽ ủng hộ nếu các con bắt đầu yêu đương. Anh nói: "Tôi đi lên từ những điều tự nhiên nhất và phấn đấu để có được ngày hôm nay. Và trong tình yêu tôi cũng quan niệm như thế. Tôi hoàn toàn ủng hộ những quyết định của con mình".

Quyền Linh tiết lộ quan điểm về chuyện yêu đương của hai cô con gái xinh đẹp - Ảnh 4

Quyền Linh tiết lộ quan điểm về chuyện yêu đương của hai cô con gái xinh đẹp - Ảnh 5
Quyền Linh còn khẳng định anh "thả cửa" cho 2 con gái trong chuyện tình cảm - Ảnh: Internet

Vợ chồng Quyền Linh có 2 cô con gái vô cùng xinh đẹp và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Các con nổi tiếng sớm và đang ở độ tuổi trưởng thành khiến nam MC có nhiều băn khoăn, lo lắng. Dẫu vậy nhưng Quyền Linh vẫn luôn cho 2 ái nữ khoảng trời riêng thoải mái của mình.

 

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