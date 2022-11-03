Lộ nhan sắc thật của con gái Lọ Lem nhà MC Quyền Linh qua camera thường, liệu có xinh như lời đồn?

Hậu trường 03/11/2022 09:22

Trong một sự kiện đi cùng ba mẹ, con gái Lọ Lem nhà MC Quyền Linh bị chụp lén qua camera thường để lộ khuôn mặt thật gây chú ý.

Dù mới bước qua tuổi 16 nhưng con gái Lọ Lem (tên thật là Thảo Linh) của nhà MC Quyền Linh – Dạ Thảo được dự đoán sẽ làm mưa làm gió showbiz trong tương lai vì nhan sắc "cực phẩm". Cứ mỗi hình ảnh mới của cô bé Lọ Lem được cập nhật là lại khiến dân tình một phen mê mẩn trước vẻ đẹp của cô bé.

Lộ nhan sắc thật của con gái Lọ Lem nhà MC Quyền Linh qua camera thường, liệu có xinh như lời đồn? - Ảnh 1
Con gái Lọ Lem của nhà Quyền Linh - Dạ Thảo - Ảnh: Internet

Mới đây, trong một sự kiện đi cùng ba mẹ, Lọ Lem bị chụp lén qua camera thường để lộ khuôn mặt thật gây chú ý. Cô bé diện váy trắng, tóc uốn xoăn nhẹ đầy dịu dàng. Dù ở bất kỳ góc quay nào, nhan sắc thật của con gái Quyền Linh luôn được khen ngợi bởi làn da mịn màng không tỳ vết. Không những thế, cô bé còn rất lễ phép khi được người lớn thăm hỏi. Chính vì thế, nhiều dân tình ngợi khen con gái Quyền Linh không những đẹp người mà còn đẹp nết.

Lộ nhan sắc thật của con gái Lọ Lem nhà MC Quyền Linh qua camera thường, liệu có xinh như lời đồn? - Ảnh 2

Lộ nhan sắc thật của con gái Lọ Lem nhà MC Quyền Linh qua camera thường, liệu có xinh như lời đồn? - Ảnh 3
Nhan sắc xinh đẹp của Lọ Lem qua camera thường - Ảnh: Internet

Được biết, không ít lần, MC Quyền Linh đã vô tình để lộ mặt mộc của con gái. Gần đây, trong chuyến đi chơi lễ cùng gia đình, MC quốc dân livestream, con gái lớn Lọ Lem lọt vào khung hình vô tình để lộ vẻ đẹp mộc mạc đáng ao ước của cô bé. Lọ Lem chỉ dùng một ít son dưỡng để thêm tươi tắn chứ hoàn toàn không dùng kem hay phấn vì làn da đang ở độ tuổi có nhiều thay đổi để hoàn thiện hơn trong giai đoạn trưởng thành phía trước.

Lộ nhan sắc thật của con gái Lọ Lem nhà MC Quyền Linh qua camera thường, liệu có xinh như lời đồn? - Ảnh 4
MC Quyền Linh từng để lộ mặt mộc của con gái trên livestream - Ảnh: Internet

Thỉnh thoảng khi đi chụp ảnh hay dự tiệc cùng gia đình, Lọ Lem trang điểm nhẹ nhàng mà dễ dàng khiến nhiều người trầm trồ khi đã ra dáng thiếu nữ. Cô bé cũng yêu thích mái tóc đen nhánh tự nhiên dài mượt mà không hề tác động về thuốc nhuộm hay keo xịt tóc để làm biến đổi theo nhiều kiểu khác biệt.

Lộ nhan sắc thật của con gái Lọ Lem nhà MC Quyền Linh qua camera thường, liệu có xinh như lời đồn? - Ảnh 5
Lọ Lem trang điểm nhẹ nhàng khi đi sự kiện cùng ba mẹ - Ảnh: Internet

Con gái sở hữu nhan sắc xinh đẹp nên không ít lần MC Quyền Linh được hỏi có khuyến khích con đi theo con đường nghệ thuật hay không. Nam MC cũng chia sẻ thẳng thắn quan điểm không muốn con nổi tiếng vì giới showbiz "áp lực vô cùng tận". Anh cho biết rất hiếm khi đưa con đến các sự kiện, trừ sự kiện của người quá thân thiết "Trong lòng mình muốn con đừng đi theo showbiz nhưng nếu sau này con đam mê thì mình... chịu thôi. Thật ra Linh rất dễ, Linh nói với con cái gì con đam mê là ba sẽ đứng sau lưng, ủng hộ con".

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Con gái Quyền Linh lại gây sốt MXH với bộ ảnh ngọt ngào, kỷ niệm lần đầu chụp quảng cáo chuyên nghiệp

Trên trang cá nhân, Lọ Lem đã đăng tải một bộ ảnh mới cực chuyên nghiệp trước ống kính khiến dân tình hết mực khen ngợi.

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