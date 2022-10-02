MC Quyền Linh và các nghệ sĩ cùng thời viếng mộ Lê Công Tuấn Anh 'Cuộc sống nhiều thay đổi, chỉ có tình bạn tụi mình vẫn vẹn nguyên'

Vào ngày giỗ của cố tài tử Lê Công Tuấn Anh, những người bạn bè chí cốt của anh dù xa hay gần đều bùi ngùi nhớ về người bạn thân thiết tài hoa, bạc mệnh của mình. Trên trang cá nhân của mình, MC Quyền Linh đã chia sẻ hình ảnh ra mộ Lê Công Tuấn.

Vào ngày giỗ của cố tài tử Lê Công Tuấn Anh hôm 1/10, những người bạn bè chí cốt của anh dù xa hay gần đều bùi ngùi nhớ về người bạn thân thiết tài hoa, bạc mệnh của mình. Trên trang cá nhân của mình, MC Quyền Linh đã chia sẻ hình ảnh ra mộ Lê Công Tuấn. Quyền Linh ra viếng mộ nhân ngày giỗ của Lê Công Tuấn Anh - Ảnh: FBNV Còn tài tử Lê Tuấn Anh cũng chia sẻ: "Lại đến giỗ mày rồi, năm nay tao không về kịp để ghé mộ thắp nhang, đốt điếu thuốc tưởng nhớ từ xa nhé…". Vì hiện tại đang ở Mỹ không kịp về viếng bạn nhưng ông xã Hồng Vân vẫn nhờ người thân mang thức ăn ra mộ Lê Công Tuấn Anh để bày biện cúng kiếng cho bạn mình.

Có thể thấy dù sự việc đau lòng đã xảy ra hơn 20 năm nhưng tình cảm bạn bè thâm giao giữa cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh và Quyền Linh, Lê Tuấn Anh… vẫn dạt dào và bền chặt theo thời gian. Hằng năm cứ đến ngày Giỗ Lê Công Tuấn Anh, đông đảo bạn bè lại đến thăm hương, cùng ngồi trò chuyện và ôn lại kỷ niệm xưa với cố diễn viên tài hoa nhưng bạc mệnh. Lê Công Tuấn Anh, Quyền Linh và những người bạn thời trẻ - Ảnh: Internet Tài tử Lê Công Tuấn Anh qua đời ngày 17/10/1996 (tức ngày 6/9 âm lịch). Lúc sinh thời, Lê Công Tuấn Anh là tài tử màn bạc hàng đầu Việt Nam trong thập niên 1990. Anh được khán giả yêu mến qua nhiều vai diễn nổi tiếng trong các bộ phim như: Em còn nhớ hay em đã quên, Ngọt ngào và man trá, Anh chỉ có mình em, Vị đắng tình yêu…

Cố nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh - Ảnh: Internet Lê Công Tuấn Anh tham gia gần 60 phim truyền hình và điện ảnh trước khi qua đời. Anh từng đoạt Huy chương vàng Hội diễn sân khấu toàn quốc ở lĩnh vực sân khấu. Sự ra đi của nam diễn viên ở tuổi 29 khiến bạn bè, đồng nghiệp xót xa. Hiện tại, mộ của Lê Công Tuấn Anh đang được đặt ở Chùa Nghệ sĩ tại Gò Vấp. Nhiều bạn bè như Trịnh Kim Chi, Phương Điền... cũng hẹn sau khi xong việc để về viếng cố tài tử.

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