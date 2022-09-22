Tiến Luật 'bóc mẽ' khối tài sản đáng nể của Quyền Linh phía sau cuộc sống giản dị '6 căn biệt thự, vài trăm mẫu đất'

Nhiều người không khỏi bất ngờ khi Quyền Linh bị diễn viên Tiến Luật ‘bóc mẽ’ về sự giàu có 'Anh có 6 cái biệt thự. Còn đất trên cả nước hơn trăm mẫu rồi'.

MC Quyền Linh là một trong những MC quốc dân của nhều thế hệ khán giả. Hình ảnh của Quyền Linh gắn liền các công việc thiện nguyện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, nam MC còn nổi tiếng bởi sự giản dị, có phần mộc mạc khi thường xuyên xuất hiện cùng với đôi dép tổ ong làm nên thương hiệu hay những bữa ăn đạm bạc chỉ với chao hay cá khô. Quyền Linh gắn liền các công việc thiện nguyện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Internet Quyền Linh thường xuyên xuất hiện với bữa ăn đạm bạc và đôi dép tổ ong - Ảnh: Internet Mới đây, nhiều người không khỏi bất ngờ khi Quyền Linh bị diễn viên Tiến Luật ‘bóc mẽ’ về sự giàu có. Cụ thể, diễn viên Tiến Luật chia sẻ hình ảnh cùng dòng trạng thái trên trang cá nhân: "Hỏi sao ông đi siêu xe mà ăn bánh mì chay không vậy? Ổng nói nhờ ăn bánh mì chay mới đi siêu xe".

Quyền Linh bị diễn viên Tiến Luật ‘bóc mẽ’ về sự giàu có khiến cho nhiều người không khỏi ngỡ ngàng - Ảnh: FBNV Ngay lập tức, bên dưới bình luận, MC Quyền Linh đã để lại bình luận khiến cho nhiều người thích thú: “Anh cũng ăn bánh mì hoài mà không có siêu xe nha”. Trước bình luận này của nam MC, ông xã Thu Trang lại khiến cho nhiều người bất ngờ khi phản hồi MC về độ giàu có của đàn anh khi cho biết: “Anh có 6 cái biệt thự. Còn đất trên cả nước hơn trăm mẫu rồi. Tại anh không bán chứ anh bán anh mua chắc 30 chiếc". Tuy chỉ là bình luận "nửa đùa nửa thật" của diễn viên Tiến Luật nhưng nếu như theo dõi MC Quyền Linh từ lâu, có thể thấy, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật chăm chỉ ở lĩnh vực diễn xuất và dẫn chương trình, anh đã sở hữu khối tài sản đáng nể. Hiện tại, dù đang cùng vợ con sống trong căn biệt thự chục tỷ ở quận 7 nhưng anh vẫn chẳng hề phô trương về sự giàu có khi thường xuyên diện những trang phục giản dị hay các bữa ăn đạm bạc, bình dân.

Cơ ngơi chục tỷ ở quận 7 của Quyền Linh - Ảnh: Internet Tuy đang sở hữu cuộc sống giàu sang, viên mãn bên vợ và 2 con gái nhưng ít ai biết, trước khi sung túc như hiện tại, MC Quyền Linh từng nếm qua cuộc sống nghèo khổ, từng phải sống trong vô vọng, không tương lai. MC Quyền Linh từng nếm qua cuộc sống nghèo khổ, từng phải sống trong vô vọng, không tương lai - Ảnh: Internet Nam MC từng chia sẻ trong một chương trình về thời gian đầu lập nghiệp, anh từng nghèo túng đến mức phải đi xin đồ ăn để lót dạ. Có giai đoạn MC Quyền Linh còn phải xin vào các vũ trường làm bảo vệ. “Ngày xưa tôi mặc quần xấu, tôi bước đến nơi cách 10m họ đã đuổi đi rồi. Có lần tôi lang thang, không biết chỗ nào ngủ vì ký túc xá đóng cửa rồi. Tôi đi ngang chỗ bán cháo trắng, đói quá mà không có tiền. Tôi quyết định vào xin một tô cháo. Chị đó nói đợi bán hết không còn khách thì chị cho. Tôi ngồi chờ đến 3 giờ sáng đến mức nồi cháo không còn gì. Cũng may là cháo khét, không ai mua nữa thì chị cho tôi, tôi phụ rửa chén với chị. Sau đó tôi trở thành người phục vụ cho chị bán cháo”, MC Quyền Linh trải lòng. Tuy nhiên, sau thời gian khốn khó, bằng sự cố gắng, nỗ lực, anh hiện đang sở hữu sự nghiệp thành công với những dấu ấn nhất định trong làng giải trí Việt cũng như nhận được nhiều sự yêu mến của đông đảo khán giả. Với tấm lòng nhân hậu, biết sẻ chia cùng những người lao động nghèo, anh đóng vai trò là MC chính của các chương trình thiện nguyện như: Vượt lên chính mình, Mở cửa tương lai... Ngoài vai trò là MC, thì Quyền Linh còn là một diễn viên, anh từng tham gia nhiều dự án phim đình đám như: Đồng tiền xương máu, Những nẻo đường phù sa, Lục Vân Tiên... Quyền Linh viên mãn bên gia đình nhỏ - Ảnh: Internet Sự nghiệp thành công, Quyền Linh lại có một cuộc sống khá giản dị và hạnh phúc cùng vợ và 2 người còn gái xinh đẹp. Các con của anh đều ngoan ngoãn lễ phép và cũng được nam MC giáo dục cách sống giản dị và yêu thương mọi người.

Nhan sắc hai ái nữ nhà Quyền Linh đẹp 'mười phân vẹn mười' bất chấp cam thường khiến khán giả đứng ngồi không yên Trong những tấm hình MC Quyền Linh chia sẻ, Lọ Lem - Hạt Dẻ đều sở hữu gương mặt đẹp, chuẩn nét Hoa hậu. Hai nàng đều chăm khoe visual qua camera thường khiến khán giả "đứng ngồi không yên".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tien-luat-boc-me-khoi-tai-san-dang-ne-cua-quyen-linh-phia-sau-cuoc-song-gian-di-6-can-biet-thu-vai-tram-mau-dat-505556.html