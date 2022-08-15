Vợ MC Quyền Linh khoe khoảnh khắc 'tình tứ' cùng chồng, cõi mạng chỉ nhắm vào 'nhan sắc' của 2 cô con gái

Dạ Thảo - vợ doanh nhân của MC Quyền Linh đã đăng tải loạt ảnh cả gia đình được chụp lại trong 1 chuyến du lịch nhưng cư dân mạng chỉ chủ ý vào nhan sắc 2 cô con gái.

Mới đây, Dạ Thảo - vợ doanh nhân của MC Quyền Linh đã đăng tải loạt ảnh cả gia đình được chụp lại trong 1 chuyến du lịch tại Pù Luông - Thanh Hoá. Khung cảnh xanh mướt yên bình cùng nhan sắc “như hoa” của gia đình “MC quốc dân” khiến ai nấy đều không khỏi cảm thán, dành nhiều lời khen ngợi.

Dạ Thảo khoe khoảnh khắc tình tứ cùng MC Quyền Linh - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, bên cạnh khoảnh khắc tình tứ của vợ chồng Quyền Linh, đông đảo netizen lại dành nhiều sự chú ý hơn tới nhan sắc trong trẻo “không còn gì để chê” của 2 cô công chúa nhà nam MC.

Gia đình nhỏ của MC Quyền Linh - Ảnh: FBNV

Quyền Linh vẫn là ngôi sao đắt show của làng giải trí và được nhiều người mến mộ. Bởi trong suốt thời gian vừa qua, nam MC đã chẳng ngần ngại dùng tiền cá nhân để làm từ thiện ở khắp mọi nơi. Bên cạnh tấm lòng nhân ái, Quyền Linh còn nhiều lần khiến khán giả phải tấm tắc khen ngợi hai con gái xinh xắn và được kì vọng sẽ trở thành Hoa hậu là Thảo Linh (Lọ Lem) và Thảo Ngọc (Hạt Dẻ).

Nhan sắc của hai cô con gái Quyền Linh khiến vạn người mê - Ảnh: FBNV

Trước đó, bà xã Quyền Linh cũng từng chia sẻ rằng gia đình rất vui vì Lọ Lem tỏ ra chững chạc, trưởng thành ở tuổi trăng tròn. Đặc biệt, cô bé cũng luôn được thầy cô, bạn bè quý mến vì tính cách thân thiện, gần gũi. Trong khi đó, con gái thứ hai của Quyền Linh cũng ngày càng xinh xắn và ra dáng thiếu nữ, cô bé cũng biết cách tạo thiện cảm vì thái độ vô cùng dễ thương.

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