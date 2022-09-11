Nhan sắc hai ái nữ nhà Quyền Linh đẹp 'mười phân vẹn mười' bất chấp cam thường khiến khán giả đứng ngồi không yên

Trong những tấm hình MC Quyền Linh chia sẻ, Lọ Lem - Hạt Dẻ đều sở hữu gương mặt đẹp, chuẩn nét Hoa hậu. Hai nàng đều chăm khoe visual qua camera thường khiến khán giả "đứng ngồi không yên".

Nhắc đến gia đình MC Quyền Linh , không thể không nhắc đến 2 ái nữ sở hữu thần thái chuẩn Hoa hậu nhờ sở hữu ''gen trội'' từ bố và mẹ. Đó chính là Lọ Lem (tên thật là Mai Thảo Linh, 17 tuổi), con gái đầu của nam MC Quyền Linh và em út Hạt Dẻ (tên thật là Mai Thảo Ngọc, 14 tuổi).

Cô em Hạt Dẻ - Ảnh: Internet

Xuất hiện trong chuyến du lịch Quy Nhơn cùng với gia đình vừa qua, hai cô con gái nhà Quyền Linh tiếp tục chiếm spotlight khi có những giây xuất hiện trên sóng livestream của bố. Hai chị em đều được cho là nhan sắc "mười phân vẹn mười", khó so sánh, đặc biệt là qua camera thường.

Hai cô con gái nhà Quyền Linh tiếp tục chiếm spotlight khi có những giây xuất hiện trên sóng livestream của bố - Ảnh: TTNV

Trước đó, bà xã Quyền Linh đăng tải hình ảnh hai ái nữ trong trang phục đến trường cũng nhận được nhiều sự khen ngợi. Hai chị em giản dị với bộ đồng phục nữ sinh, không trang điểm cầu kì, chụp bằng cam thường nhưng vẫn gây thương nhớ. Đặc biệt, hai chị em còn được khán giả đặt cho danh hiệu: "Nữ thần đồng phục".

Hai chị em giản dị với bộ đồng phục nữ sinh, không trang điểm cầu kì, chụp bằng cam thường nhưng vẫn gây thương nhớ - Ảnh: Internet

Cô chị Lọ Lem sở hữu chiều cao nổi bật, 1m7 khi mới 17 tuổi. Lọ Lem còn có một gương mặt khả ái, xinh đẹp dịu dàng. Trưởng nữ nhà Quyền Linh có riêng một kênh TikTok, thường tự chia sẻ hình ảnh đời thường giản dị, kèm visual cực đỉnh khiến nhiều người khen ngợi.

Lọ Lem sở hữu chiều cao nổi bật, 1m7 khi mới 17 tuổi và có gương mặt khả ái, xinh đẹp dịu dàng - Ảnh: Internet

Cô em Hạt Dẻ cũng xinh đẹp, trổ dáng cao lớn không kém cạnh chị gái dù chỉ 14 tuổi. Nhan sắc của Hạt Dẻ có phần mặn mà, sắc sảo, được nhiều người nhận xét giống bố nhiều hơn.

Hạt Dẻ cũng xinh đẹp, trổ dáng cao lớn không kém cạnh chị gái dù chỉ 14 tuổi - Ảnh: Internet

Được biết, cả hai chị em đều có chiều cao đáng nể với đôi chân dài miên man. Cộng thêm đó, hai ái nữ nhà Quyền Linh đều lớn lên trong sự dạy dỗ tỉ mỉ của ba mẹ, vậy nên ngay từ nhỏ đã có khí chất cao quý, nhẹ nhàng. Nhiều netizen cho rằng cả hai con gái của nam MC đình đám đều có phong thái của Hoa hậu tương lai. Tuy nhiên, anh cũng từng chia sẻ không muốn con mình đặt chân vào showbiz quá sớm.

Hai ái nữ nhà Quyền Linh đều lớn lên trong sự dạy dỗ tỉ mỉ của ba mẹ, vậy nên ngay từ nhỏ đã có khí chất cao quý, nhẹ nhàng - Ảnh: Internet

Dù khối lượng công việc hàng ngày rất lớn nhưng hai vợ chồng Quyền Linh và Dạ Thảo luôn đặt việc giáo dục con cái lên hàng đầu. MC Quyền Linh cho hay, anh luôn dạy hai con gái thực hiện lối sống giản dị, không phô trương, hào nhoáng mà đề cao sự hợp lý tiết kiệm. Quyền Linh thường để hai con cùng tham gia các chương trình từ thiện để con có cơ hội thấu hiểu hơn những mảnh đời bất hạnh, từ đó, rèn luyện sự yêu thương, biết đồng cảm, sẻ chia trong cuộc sống.

Quyền Linh luôn dạy hai con gái thực hiện lối sống giản dị, không phô trương, hào nhoáng mà đề cao sự hợp lý tiết kiệm - Ảnh: Internet

Từ những hình ảnh MC Quyền Linh chia sẻ lên trang cá nhân, có thể thấy càng lớn, Lọ Lem và Hạt Dẻ càng xinh đẹp. Nhan sắc thăng hạng của hai chị em nhiều lần khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa.