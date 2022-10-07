Con gái Quyền Linh lại gây sốt MXH với bộ ảnh ngọt ngào, kỷ niệm lần đầu chụp quảng cáo chuyên nghiệp

Hậu trường 07/10/2022 09:23

Trên trang cá nhân, Lọ Lem đã đăng tải một bộ ảnh mới cực chuyên nghiệp trước ống kính khiến dân tình hết mực khen ngợi.

Quyền Linh là nam MC quốc dân của showbiz Việt khi có được gia đình hạnh phúc với vợ Dạ Thảo và hai cô con gái xinh đẹp là Thảo Linh (Lọ Lem) và Thảo Ngọc (Hạt Dẻ). Trong đó, con gái đầu của vợ chồng nam MC là Lọ Lem dù mới 16 tuổi nhưng đã có chiều cao nổi bật 1m7, thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ, có gương mặt xinh đẹp và nụ cười tươi.

Con gái Quyền Linh lại gây sốt MXH với bộ ảnh ngọt ngào, kỷ niệm lần đầu chụp quảng cáo chuyên nghiệp - Ảnh 1
Gia đình MC Quyền Linh - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Lọ Lem đã đăng tải một bộ ảnh mới của mình. Trong hình, cô bé thay rất nhiều kiểu váy, trang điểm đúng kiểu công chúa, nở nụ cười cực tươi khi hướng về ống kính máy ảnh. Được biết, Lọ Lem được mời chụp quảng cáo cho một nhãn hàng mỹ phẩm tuổi teen. Chính style này đã giúp con gái MC quốc dân khoe được toàn bộ nét đẹp trong trẻo của bản thân.

Con gái Quyền Linh lại gây sốt MXH với bộ ảnh ngọt ngào, kỷ niệm lần đầu chụp quảng cáo chuyên nghiệp - Ảnh 2
Con gái Quyền Linh lại gây sốt MXH với bộ ảnh ngọt ngào, kỷ niệm lần đầu chụp quảng cáo chuyên nghiệp - Ảnh 3
Con gái Quyền Linh lại gây sốt MXH với bộ ảnh ngọt ngào, kỷ niệm lần đầu chụp quảng cáo chuyên nghiệp - Ảnh 4
Con gái Quyền Linh lại gây sốt MXH với bộ ảnh ngọt ngào, kỷ niệm lần đầu chụp quảng cáo chuyên nghiệp - Ảnh 5 
Con gái Quyền Linh lại gây sốt MXH với bộ ảnh ngọt ngào, kỷ niệm lần đầu chụp quảng cáo chuyên nghiệp - Ảnh 6 
Con gái Quyền Linh lại gây sốt MXH với bộ ảnh ngọt ngào, kỷ niệm lần đầu chụp quảng cáo chuyên nghiệp - Ảnh 7

Lọ Lem khoe bộ ảnh ngọt ngào - Ảnh: Internet  

Con gái Quyền Linh lại gây sốt MXH với bộ ảnh ngọt ngào, kỷ niệm lần đầu chụp quảng cáo chuyên nghiệp - Ảnh 8
Dân mạng khuyên Lọ Lem nên tham gia các cuộc thi nhan sắc trong tương lai gần - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, vợ chồng Quyền Linh và vợ Dạ Thảo cùng chia sẻ bộ ảnh chào tuổi 16 của Lọ Lem. Ngay lập tức, các khoảnh khắc nhận về hàng chục lượt thích và hàng nghìn bình luận khen ngợi của cư dân mạng và được ví là bản sao của minh tinh Trương Bá Chi.

Con gái Quyền Linh lại gây sốt MXH với bộ ảnh ngọt ngào, kỷ niệm lần đầu chụp quảng cáo chuyên nghiệp - Ảnh 9
Con gái Quyền Linh lại gây sốt MXH với bộ ảnh ngọt ngào, kỷ niệm lần đầu chụp quảng cáo chuyên nghiệp - Ảnh 10 
Con gái Quyền Linh lại gây sốt MXH với bộ ảnh ngọt ngào, kỷ niệm lần đầu chụp quảng cáo chuyên nghiệp - Ảnh 11

Lọ Lem từng gây sốt với bộ ảnh chào tuổi 16 - Ảnh: Internet 

Con gái Quyền Linh lại gây sốt MXH với bộ ảnh ngọt ngào, kỷ niệm lần đầu chụp quảng cáo chuyên nghiệp - Ảnh 12
Con gái Quyền Linh lại gây sốt MXH với bộ ảnh ngọt ngào, kỷ niệm lần đầu chụp quảng cáo chuyên nghiệp - Ảnh 13

Lọ Lem đẹp dịu dàng cùng áo dài thướt tha - Ảnh: Internet 

Được biết, dù sinh ra trong gia đình có bố mẹ là người nổi tiếng, điều kiện vật chất đầy đủ nhưng Lọ Lem được đấng sinh thành giáo dục phải luôn sống giản dị, khiêm nhường, kính trọng, lễ phép với người lớn.

Con gái Quyền Linh lại gây sốt MXH với bộ ảnh ngọt ngào, kỷ niệm lần đầu chụp quảng cáo chuyên nghiệp - Ảnh 14
Quyền Linh luôn dạy cho các con lối sống giản dị, yêu thương mọi người - Ảnh: Internet
Con gái Quyền Linh lại gây sốt MXH với bộ ảnh ngọt ngào, kỷ niệm lần đầu chụp quảng cáo chuyên nghiệp - Ảnh 15
Quyền Linh không áp đặt con cái tham gia nghệ thuật mà tự do lựa chọn tương lai - Ảnh: Internet

Về việc lựa chọn công việc của con trong tương lai, khi được khuyên cho con tham gia nghệ thuật hay các cuộc thi nhan sắc, MC Quyền Linh từng cho biết anh không bao giờ áp đặt hay tạo bất cứ áp lực nào cho con mà để các bé được phát huy hết khả năng sở trường của mình "Nếu con muốn theo nghệ thuật thì tôi cũng không cấm. Bây giờ các con chỉ cần chăm chỉ học tập là tôi vui lòng rồi”.

MC Quyền Linh và các nghệ sĩ cùng thời viếng mộ Lê Công Tuấn Anh 'Cuộc sống nhiều thay đổi, chỉ có tình bạn tụi mình vẫn vẹn nguyên'

MC Quyền Linh và các nghệ sĩ cùng thời viếng mộ Lê Công Tuấn Anh 'Cuộc sống nhiều thay đổi, chỉ có tình bạn tụi mình vẫn vẹn nguyên'

Vào ngày giỗ của cố tài tử Lê Công Tuấn Anh, những người bạn bè chí cốt của anh dù xa hay gần đều bùi ngùi nhớ về người bạn thân thiết tài hoa, bạc mệnh của mình. Trên trang cá nhân của mình, MC Quyền Linh đã chia sẻ hình ảnh ra mộ Lê Công Tuấn.

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