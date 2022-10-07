Con gái Quyền Linh lại gây sốt MXH với bộ ảnh ngọt ngào, kỷ niệm lần đầu chụp quảng cáo chuyên nghiệp

Quyền Linh là nam MC quốc dân của showbiz Việt khi có được gia đình hạnh phúc với vợ Dạ Thảo và hai cô con gái xinh đẹp là Thảo Linh (Lọ Lem) và Thảo Ngọc (Hạt Dẻ). Trong đó, con gái đầu của vợ chồng nam MC là Lọ Lem dù mới 16 tuổi nhưng đã có chiều cao nổi bật 1m7, thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ, có gương mặt xinh đẹp và nụ cười tươi.

Gia đình MC Quyền Linh - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Lọ Lem đã đăng tải một bộ ảnh mới của mình. Trong hình, cô bé thay rất nhiều kiểu váy, trang điểm đúng kiểu công chúa, nở nụ cười cực tươi khi hướng về ống kính máy ảnh. Được biết, Lọ Lem được mời chụp quảng cáo cho một nhãn hàng mỹ phẩm tuổi teen. Chính style này đã giúp con gái MC quốc dân khoe được toàn bộ nét đẹp trong trẻo của bản thân.