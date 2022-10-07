Con gái Quyền Linh lại gây sốt MXH với bộ ảnh ngọt ngào, kỷ niệm lần đầu chụp quảng cáo chuyên nghiệp

Trên trang cá nhân, Lọ Lem đã đăng tải một bộ ảnh mới cực chuyên nghiệp trước ống kính khiến dân tình hết mực khen ngợi.
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Quyền Linh là nam MC quốc dân của showbiz Việt khi có được gia đình hạnh phúc với vợ Dạ Thảo và hai cô con gái xinh đẹp là Thảo Linh (Lọ Lem) và Thảo Ngọc (Hạt Dẻ). Trong đó, con gái đầu của vợ chồng nam MC là Lọ Lem dù mới 16 tuổi nhưng đã có chiều cao nổi bật 1m7, thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ, có gương mặt xinh đẹp và nụ cười tươi.
Mới đây, trên trang cá nhân, Lọ Lem đã đăng tải một bộ ảnh mới của mình. Trong hình, cô bé thay rất nhiều kiểu váy, trang điểm đúng kiểu công chúa, nở nụ cười cực tươi khi hướng về ống kính máy ảnh. Được biết, Lọ Lem được mời chụp quảng cáo cho một nhãn hàng mỹ phẩm tuổi teen. Chính style này đã giúp con gái MC quốc dân khoe được toàn bộ nét đẹp trong trẻo của bản thân.
Trước đó, vợ chồng Quyền Linh và vợ Dạ Thảo cùng chia sẻ bộ ảnh chào tuổi 16 của Lọ Lem. Ngay lập tức, các khoảnh khắc nhận về hàng chục lượt thích và hàng nghìn bình luận khen ngợi của cư dân mạng và được ví là bản sao của minh tinh Trương Bá Chi.
Được biết, dù sinh ra trong gia đình có bố mẹ là người nổi tiếng, điều kiện vật chất đầy đủ nhưng Lọ Lem được đấng sinh thành giáo dục phải luôn sống giản dị, khiêm nhường, kính trọng, lễ phép với người lớn.
Về việc lựa chọn công việc của con trong tương lai, khi được khuyên cho con tham gia nghệ thuật hay các cuộc thi nhan sắc, MC Quyền Linh từng cho biết anh không bao giờ áp đặt hay tạo bất cứ áp lực nào cho con mà để các bé được phát huy hết khả năng sở trường của mình "Nếu con muốn theo nghệ thuật thì tôi cũng không cấm. Bây giờ các con chỉ cần chăm chỉ học tập là tôi vui lòng rồi”.