MC Quyền Linh: Có mối tình 9 năm dở dang với Trịnh Kim Chi, sự nghiệp lên như diều gặp gió sau khi kết hôn với doanh nhân Dạ Thảo

Quyền Linh là một trong những MC có tiếng nhất nhì showbiz Việt. Ở độ tuổi U50, nam MC có một gia đình hạnh phúc, một cơ ngơi khủng được nhiều người ngưỡng mộ.

Quyền Linh là một trong những MC có tiếng nhất nhì showbiz Việt. Ở độ tuổi U50, nam MC có một gia đình hạnh phúc được nhiều người ngưỡng mộ. Nam MC và bà xã Dạ Thảo đã có 16 năm đồng hành để xây dựng tổ ấm. Ngoài hai cô con gái ngoan ngoãn và xinh xắn, cặp đôi còn đang có một cơ ngơi giàu có. MC Quyền Linh khá viên mãn khi có vợ đẹp, con ngoan, sự nghiệp vững chắc và khối tài sản khủng - Ảnh: Internet Sở hữu khối tài sản khá hoành tráng cùng vợ đẹp con ngoan, cuộc sống của Quyền Linh là ước ao của bao nhiêu người. Ít ai biết trong quá khứ, Quyền Linh từng rơi vào khoảng thời gian khó khăn phải đi xin cháo trắng ăn sống qua ngày. Duyên số cho anh quen biết với bà chủ bán quần áo - cũng chính là vợ Dạ Thảo hiện tại, từ đây cuộc sống của nam MC có nhiều sự thay đổi.

Quyền Linh từng rơi vào khoảng thời gian khó khăn phải đi xin cháo trắng ăn sống qua ngày - Ảnh: Internet Trong một chương trình, MC Quyền Linh từng chia sẻ về quá khứ cực khổ của mình. Một thân bon chen giữa Sài Gòn hoa lệ, nơi mà anh từng nghĩ là thiên đường hóa ra lại không hề tươi đẹp. "Có những đêm tôi trắng đêm, không ngủ được vì đói quá, không biết ngày mai mình sẽ sống thế nào đây. Nhìn thấy quán bán cháo trắng ngon quá mà không có tiền nên quyết định vào xin. Chị chủ quán chỉ nói chừng nào chị bán hết khách mà cháo còn thì chị cho em, chị cũng nghèo không có tiền", nam MC chia sẻ. Trước khi kết hôn, Quyền Linh có mối tình 9 năm với NSƯT Trịnh Kim Chi. Trong khi đó, Dạ Thảo chưa từng có bất kỳ mối tình nào. Nói về mối lương duyên với vợ, Quyền Linh cho hay anh và vợ gặp được nhau khá tình cờ. Dạ Thảo từng làm nhân viên cho công ty kinh doanh văn phòng phẩm và thời trang của Hàn Quốc. Mức lương lúc bấy giờ lên đến 20 triệu đồng nhưng cô vẫn chọn nghỉ việc và mở cửa hàng thời trang riêng. Quyền Linh thường xuyên lui tới cửa hàng của Dạ Thảo để mua quần áo và bán lại cho bạn. Nhiều lần gặp mặt, cả hai có cảm tình và bắt đầu quen nhau.

Anh nhớ lại: "Vợ tôi lúc trước bán quần áo nên tôi hay vô mua đồ, cứ 2 đến 3 ngày là ghé mua cái áo, rồi ngày khác ghé mua cái quần. Rồi tôi lại bán cho người bạn của mình, và cứ thế lặp đi lặp lại dần thành quen nên tán tỉnh được luôn". Quyền Linh phải lòng cô chủ cửa hàng thời trang Dạ Thảo - Ảnh: Internet Vì Quyền Linh là mối tình đầu tiên của Dạ Thảo nên trước khi “gật đầu” cô khá thận trọng với nam MC. Song chính sự chân thành, Quyền Linh đã chinh phục thành công trái tim của cô chủ bán quần áo. Và cả hai có cái kết đẹp bằng một đám cưới lãng mạn, chú rể dùng xích lô đón cô dâu trên đường phố Sài Gòn. Cả hai có cái kết đẹp bằng một đám cưới lãng mạn, chú rể dùng xích lô đón cô dâu trên đường phố Sài Gòn - Ảnh: Internet Sau cưới Dạ Thảo, sự nghiệp của MC Quyền Linh cũng phất lên như diều gặp gió. Hiện MC Quyền Linh cùng vợ và 2 con gái sống tại một căn biệt thự rộng lớn trị giá 21 tỷ toạ lạc ở quận 7, TP. HCM. Ngoài ra, vợ chồng Quyền Linh còn nắm trong tay nhiều bất động sản và xế hộp đắt đỏ. Anh và bà xã cũng đầu tư cho 2 cô con gái học tập ở môi trường quốc tế hàng đầu với mức học phí 276 triệu đồng/năm. Sống trong nhung lụa nhưng 2 cô con gái Quyền Linh luôn được dạy phải sống giản dị, tự lập và biết yêu thương những người xung quanh - Ảnh: Internet Cho đến nay, Quyền Linh và Dạ Thảo trải qua gần 20 năm chung sống. Tình cảm của cặp đôi vẫn mặn nồng như thời còn son. Kỷ niệm ngày cưới, Quyền Linh chia sẻ bức ảnh quỳ gối cầm tay vợ cùng dòng trạng thái cảm ơn Dạ Thảo luôn là hậu phương vững chắc của cuộc đời anh. Quyền Linh chia sẻ bức ảnh quỳ gối cầm tay vợ cùng dòng trạng thái cảm ơn Dạ Thảo luôn là hậu phương vững chắc của cuộc đời anh - Ảnh: Internet Dù sở hữu khối tài sản khủng nhưng Quyền Linh vẫn sống giản dị. Hai con của nam MC gây sốt cộng đồng mạng khi sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, trong trẻo. Dù được ba mẹ cho học ở trường quốc tế đắt đỏ nhưng hai con gái nhà Quyền Linh luôn được dạy phải sống giản dị, tự lập và biết yêu thương những người xung quanh.

MC Quyền Linh bức xúc vì bị mạo danh hình ảnh để quảng cáo sản phẩm, khẳng định nhờ cơ quan chức năng vào cuộc MC Quyền Linh đã lên tiếng phủ nhận việc nhận quảng cáo cho những thương hiệu để quảng bá sản phẩm và khẳng định sẽ để cơ quan chức năng vào cuộc

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