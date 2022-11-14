Mới đây, MC Quyền Linh đã lên tiếng phủ nhận việc nhận quảng cáo cho những thương hiệu để quảng bá sản phẩm và khẳng định sẽ để cơ quan chức năng vào cuộc. Được biết, những quảng cáo thuốc giả tràn lan trên mạng xã hội với hình ảnh của những nghệ sĩ nổi tiếng, uy tín như Quyền Linh gần đây đã khiến cho nhiều khán giả không phân biệt được rõ thông tin nào thật, nào giả.

MC Quyền Linh đã lên tiếng phủ nhận việc nhận quảng cáo cho những thương hiệu quảng cáo và khẳng định sẽ để cơ quan chức năng vào cuộc - Ảnh: Internet

Là một nghệ sĩ gạo cội, có tấm lòng nhân ái, quan tâm, yêu thương, giúp đỡ người nghèo và thường đi từ thiện thì hành vi lừa gạt này của các đơn vị buôn bán không có tâm đã khiến Quyền Linh vô cùng bức xúc trước việc danh tiếng và hình ảnh của mình gây dựng suốt nhiều năm qua bị ảnh hưởng bởi những quảng cáo này. Anh cũng đồng thời cho biết đã mời các cơ quan chức năng vào cuộc.