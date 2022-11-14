MC Quyền Linh bức xúc vì bị mạo danh hình ảnh để quảng cáo sản phẩm, khẳng định nhờ cơ quan chức năng vào cuộc

Hậu trường 14/11/2022 08:48

MC Quyền Linh đã lên tiếng phủ nhận việc nhận quảng cáo cho những thương hiệu để quảng bá sản phẩm và khẳng định sẽ để cơ quan chức năng vào cuộc

Mới đây, MC Quyền Linh đã lên tiếng phủ nhận việc nhận quảng cáo cho những thương hiệu để quảng bá sản phẩm và khẳng định sẽ để cơ quan chức năng vào cuộc. Được biết, những quảng cáo thuốc giả tràn lan trên mạng xã hội với hình ảnh của những nghệ sĩ nổi tiếng, uy tín như Quyền Linh gần đây đã khiến cho nhiều khán giả không phân biệt được rõ thông tin nào thật, nào giả.

MC Quyền Linh bức xúc vì bị mạo danh hình ảnh để quảng cáo sản phẩm, khẳng định nhờ cơ quan chức năng vào cuộc - Ảnh 1
MC Quyền Linh đã lên tiếng phủ nhận việc nhận quảng cáo cho những thương hiệu quảng cáo và khẳng định sẽ để cơ quan chức năng vào cuộc - Ảnh: Internet

Là một nghệ sĩ gạo cội, có tấm lòng nhân ái, quan tâm, yêu thương, giúp đỡ người nghèo và thường đi từ thiện thì hành vi lừa gạt này của các đơn vị buôn bán không có tâm đã khiến Quyền Linh vô cùng bức xúc trước việc danh tiếng và hình ảnh của mình gây dựng suốt nhiều năm qua bị ảnh hưởng bởi những quảng cáo này. Anh cũng đồng thời cho biết đã mời các cơ quan chức năng vào cuộc.

MC Quyền Linh bức xúc vì bị mạo danh hình ảnh để quảng cáo sản phẩm, khẳng định nhờ cơ quan chức năng vào cuộc - Ảnh 2

MC Quyền Linh bức xúc vì bị mạo danh hình ảnh để quảng cáo sản phẩm, khẳng định nhờ cơ quan chức năng vào cuộc - Ảnh 3
Một số thương hiệu quảng cáo đã dùng hình ảnh của nam MC để quảng cáo sản phẩm khi không được sự cho phép của anh - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó, MC Quyền Linh đã từng gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái dài bày tỏ thái độ không hài lòng về việc bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo. Cụ thể, nam MC cho biết hiện tại có rất nhiều trang Facebook giả mạo mình để bán thuốc. Anh khẳng định: “Quyền Linh chỉ có một trang Fanpage chính thức này và có dấu tick xanh thôi, ngoài ra không có bất cứ trang nào nữa nhé".

MC Quyền Linh bức xúc vì bị mạo danh hình ảnh để quảng cáo sản phẩm, khẳng định nhờ cơ quan chức năng vào cuộc - Ảnh 4
Quyền Linh đã nhiều lần lên tiếng bức xúc về việc này - Ảnh: Internet

Quyền Linh từng tâm sự thời gian qua, anh nhận được nhiều lời mời quảng cáo thực phẩm chức năng nhưng đều từ chối. Bản thân anh cũng là nạn nhân của trò cắt ghép, lợi dụng tên tuổi nghệ sĩ để quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội.

MC Quyền Linh bức xúc vì bị mạo danh hình ảnh để quảng cáo sản phẩm, khẳng định nhờ cơ quan chức năng vào cuộc - Ảnh 5
Nam MC từng có lần phải lên tiếng xin lỗi khi đã quảng cáo nhầm sản phẩm - Ảnh: Internet

Nam MC từng có lần phải lên tiếng xin lỗi khi đã quảng cáo nhầm sản phẩm. Nam nghệ sĩ sau đó rất thận trọng trong các vấn đề tương tự. Với những nghệ sĩ tôn trọng khán giả thì việc những quảng cáo sai lệch, lừa gạt người tiêu dùng là việc làm ảnh hưởng rất lớn tới lợi ích cũng như hình ảnh của họ. Bởi vậy, việc nhờ các cơ quan chức năng vào cuộc giúp đỡ là vô cùng cần thiết cũng như để giúp người tiêu dùng tránh khỏi việc "tiền mất tật mang".

 

Lộ nhan sắc thật của con gái Lọ Lem nhà MC Quyền Linh qua camera thường, liệu có xinh như lời đồn?

Lộ nhan sắc thật của con gái Lọ Lem nhà MC Quyền Linh qua camera thường, liệu có xinh như lời đồn?

Trong một sự kiện đi cùng ba mẹ, con gái Lọ Lem nhà MC Quyền Linh bị chụp lén qua camera thường để lộ khuôn mặt thật gây chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   MC Quyền Linh Quyền Linh vbiz

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 2 giờ 1 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 4 giờ 1 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 4 giờ 10 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 4 giờ 30 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh