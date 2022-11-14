MC Quyền Linh đã lên tiếng phủ nhận việc nhận quảng cáo cho những thương hiệu để quảng bá sản phẩm và khẳng định sẽ để cơ quan chức năng vào cuộc
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Mới đây, MC Quyền Linh đã lên tiếng phủ nhận việc nhận quảng cáo cho những thương hiệu để quảng bá sản phẩm và khẳng định sẽ để cơ quan chức năng vào cuộc. Được biết, những quảng cáo thuốc giả tràn lan trên mạng xã hội với hình ảnh của những nghệ sĩ nổi tiếng, uy tín như Quyền Linh gần đây đã khiến cho nhiều khán giả không phân biệt được rõ thông tin nào thật, nào giả.
Là một nghệ sĩ gạo cội, có tấm lòng nhân ái, quan tâm, yêu thương, giúp đỡ người nghèo và thường đi từ thiện thì hành vi lừa gạt này của các đơn vị buôn bán không có tâm đã khiến Quyền Linh vô cùng bức xúc trước việc danh tiếng và hình ảnh của mình gây dựng suốt nhiều năm qua bị ảnh hưởng bởi những quảng cáo này. Anh cũng đồng thời cho biết đã mời các cơ quan chức năng vào cuộc.
Được biết, trước đó, MC Quyền Linh đã từng gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái dài bày tỏ thái độ không hài lòng về việc bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo. Cụ thể, nam MC cho biết hiện tại có rất nhiều trang Facebook giả mạo mình để bán thuốc. Anh khẳng định: “Quyền Linh chỉ có một trang Fanpage chính thức này và có dấu tick xanh thôi, ngoài ra không có bất cứ trang nào nữa nhé".
Quyền Linh từng tâm sự thời gian qua, anh nhận được nhiều lời mời quảng cáo thực phẩm chức năng nhưng đều từ chối. Bản thân anh cũng là nạn nhân của trò cắt ghép, lợi dụng tên tuổi nghệ sĩ để quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội.
Nam MC từng có lần phải lên tiếng xin lỗi khi đã quảng cáo nhầm sản phẩm. Nam nghệ sĩ sau đó rất thận trọng trong các vấn đề tương tự. Với những nghệ sĩ tôn trọng khán giả thì việc những quảng cáo sai lệch, lừa gạt người tiêu dùng là việc làm ảnh hưởng rất lớn tới lợi ích cũng như hình ảnh của họ. Bởi vậy, việc nhờ các cơ quan chức năng vào cuộc giúp đỡ là vô cùng cần thiết cũng như để giúp người tiêu dùng tránh khỏi việc "tiền mất tật mang".