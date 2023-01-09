Từng nghéo khó đến mức xin ăn, MC Quyền Linh cố tình "ăn gian trắng trợn" bấm thêm giờ ra tay giúp đỡ bà con nghèo

Trải qua nhiều thiếu thốn để có được "trái ngọt" như hiện tại. Cầm chiếc đồng hồ "định mệnh" trong tay. MC Quyền Linh phần nào thấu hiểu và quyết định "gian lận" để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.

Nhắc tới Quyền Linh có lẽ nhiều khán giả nhớ ngay đến một nam MC chân chất, gần gũi với công chúng, đặc biệt là những người nông dân. Trong những năm làm nghề, nam nghệ sĩ từng là gương mặt quen thuộc được biết bao người hâm mộ yêu mến, tôn trọng vì tính cách tốt đẹp, lòng nhiệt huyết luôn dâng tràn. MC Quyền Linh. Trong đó có lẽ Vượt Lên Chính Mình chính là chương trình gắn liền với thanh xuân, tuổi trẻ và sự tận tâm của nam MC nhất. Tuy nhiên, MC Quyền Linh đã khiến khán giả phải ngậm ngùi khi chia sẻ mình từng phải gian lận bấm thêm giờ giúp bà con, thậm chí còn bị lập biên bản để có thể giúp đỡ những mảnh đời khốn khổ.

Quyền Linh là người đồng hành, giúp bao gia đình khốn khó thoát khỏi cái nghèo bằng chiếc đồng đồng hồ định mệnh. (Ảnh: FB Quyền Linh) Mới đây nhất, Góp mặt trong Mái Ấm Gia Đình Việt, Quyền Linh một lần nữa trở lại màn ảnh với chiếc đồng hồ bấm giờ quen thuộc. Dù từng nhiều lần lên tiếng thừa nhận bấm thêm giờ để bà con có cơ hội hoàn thành thử thách nhưng nam diễn viên Đồng Tiền Xương Máu vẫn nhận được sự tín nhiệm của đội ngũ ê-kíp: "Tôi thấy vui vì như được trở lại chính mình, 'cầm cân nảy mực' để giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Nhưng thật ra đó là một yếu tố gay cấn thôi, còn chương trình vẫn mang giá trị nhân văn. Tôi mong sẽ tiếp tục được đồng hành với chiếc đồng hồ bấm giờ này". MC Quyền Linh thực hiện bấm giờ trong chương trình giúp đỡ bà còn nghèo. (Ảnh: Mái Ấm Gia Đình Việt) Trước đấy, xuất hiện trong chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần, MC Quyền Linh từng tuyên bố đã gian lận trong lúc tính giờ cho bà con: "Quyết định ở BTC. Lúc đầu, tôi không có kinh nghiệm, người ta toàn thua. Mỗi lần người ta thua người ta khóc, rơi nước mắt. Sau đó mình cũng rơi nước mắt luôn. Mình làm theo chương trình và mình nghĩ tại sao mình lại như vậy. Và mình quyết định ăn gian”.

MC Quyền Linh xuất hiện trong chương trình và có những chia sẻ ý nghĩa khiến dân tình xúc động. Quyền Linh đã chứng kiến rất nhiều mảnh đời khó khăn tham gia chương trình. Ảnh: Vượt Lên Chính Mình Được biết, MC Quyền Linh ngày trước đi lên từ nghèo khó, anh phải phải lập nghiệp chật vật 2 lần ở TP.HCM. Anh từng tâm sự: “Ngày xưa tôi mặc quần xấu, tôi bước đến nơi cách 10m họ đã đuổi đi rồi. Có lần tôi lang thang, không biết chỗ nào ngủ vì ký túc xá đóng cửa rồi. Tôi đi ngang chỗ bán cháo trắng, đói quá mà không có tiền. Tôi quyết định vào xin một tô cháo. Chị đó nói đợi bán hết không còn khách thì chị cho. Tôi ngồi chờ đến 3 giờ sáng đến mức nồi cháo không còn gì. Cũng may là cháo khét, không ai mua nữa thì chị cho tôi, tôi phụ rửa chén với chị. Sau đó tôi trở thành người phục vụ cho chị bán cháo”. MC Quyền Linh với hình ảnh quen thuộc trong chương trình giúp đỡ người nghèo Ảnh: Vượt Lên Chính Mình Hiếm có nghệ sĩ nào gần gũi với người hâm mộ như Quyền Linh. Ảnh: FB Quyền Linh Có thể thấy, vì từng trải qua nhiều thiếu thốn để có được "trái ngọt" như hiện tại nên khi cầm chiếc đồng hồ "định mệnh" trong tay, Quyền Linh bị cho là đã "gian lận" theo hướng có lợi cho bà con. Nghĩa cử xuất phát từ lòng tốt của Quyền Linh được đông đảo khán giả truyền hình hoan nghênh. Đến nay khán giả tiếp tục chia sẻ câu chuyện về Quyền Linh và ngợi khen anh là có tấm lòng hào hiệp.

"Loá mắt" trước cơ ngơi hoành tráng của MC Quyền Linh: Biệt thự 21 tỷ đồng, sân vườn bề thế như khu nghỉ dưỡng Quyền Linh và gia đình sống trong căn biệt thự vô cùng sang trọng khiến khán giả phải trầm trồ. Từ hình ảnh có thể thấy vợ chồng nam MC đã dành nhiều tâm huyết và tình cảm cho cơ ngơi của mình.

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