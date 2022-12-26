"Loá mắt" trước cơ ngơi hoành tráng của MC Quyền Linh: Biệt thự 21 tỷ đồng, sân vườn bề thế như khu nghỉ dưỡng

Quyền Linh được biết đến với hình ảnh giản dị, rất gần gũi với người nông dân và lao động nghèo. Song, nhờ tích lũy tài sản, nam MC và vợ con sinh sống nhiều năm nay trong căn biệt thự hoành tráng. Không gian bên trong cơ ngơi của Quyền Linh khiến khán giả trầm trồ.

Gia đình 4 người nhà MC Quyền Linh. (Ảnh: FB Quyền Linh)

Theo đó, chốn đi về của gia đình anh nằm ở khu dân cư Phước Kiểng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Căn biệt thự khoác lên mình tấm áo trắng muốt, mang đậm phong cách châu Âu và có giá trị ước tính khoảng 21 tỷ đồng. Được biết, bà xã của Quyền Linh là người lên ý tưởng thiết kế cho căn biệt thự. Không gian sang trọng, hiện đại nhưng vẫn vô cùng ấm áp gây thiện cảm cho khán giả từ cái nhìn đầu tiên.