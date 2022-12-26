"Loá mắt" trước cơ ngơi hoành tráng của MC Quyền Linh: Biệt thự 21 tỷ đồng, sân vườn bề thế như khu nghỉ dưỡng

Quyền Linh và gia đình sống trong căn biệt thự vô cùng sang trọng khiến khán giả phải trầm trồ. Từ hình ảnh có thể thấy vợ chồng nam MC đã dành nhiều tâm huyết và tình cảm cho cơ ngơi của mình.
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Quyền Linh được biết đến với hình ảnh giản dị, rất gần gũi với người nông dân và lao động nghèo. Song, nhờ tích lũy tài sản, nam MC và vợ con sinh sống nhiều năm nay trong căn biệt thự hoành tráng. Không gian bên trong cơ ngơi của Quyền Linh khiến khán giả trầm trồ.
Theo đó, chốn đi về của gia đình anh nằm ở khu dân cư Phước Kiểng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Căn biệt thự khoác lên mình tấm áo trắng muốt, mang đậm phong cách châu Âu và có giá trị ước tính khoảng 21 tỷ đồng. Được biết, bà xã của Quyền Linh là người lên ý tưởng thiết kế cho căn biệt thự. Không gian sang trọng, hiện đại nhưng vẫn vô cùng ấm áp gây thiện cảm cho khán giả từ cái nhìn đầu tiên.
Từ một vài hình ảnh có thể thấy nội thất trong nhà Quyền Linh rất tiện nghi, tinh tế trong từng chi tiết nhỏ. Xen kẽ không gian sinh hoạt rộng rãi là rất nhiều cây xanh, hoa tươi. Bên cạnh đó, hệ thống kính được lắp đặt giúp căn biệt thự tràn ngập ánh sáng và gần gũi với tự nhiên.
Quyền Linh và gia đình sống trong căn biệt thự vô cùng sang trọng. Từ hình ảnh có thể thấy vợ chồng nam MC đã dành nhiều tâm huyết và tình cảm cho cơ ngơi của mình. Không gian sang trọng, tiện nghi vẫn mang đến cảm giác ấm áp, gần gũi với thiên nhiên. Dù điều kiện kinh tế tốt nhưng nam MC không phô trương, thay vào đó luôn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.