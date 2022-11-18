Con gái Quyền Linh tiếp tục chiếm sóng mạng xã hội với bộ ảnh xinh như công chúa, CĐM tấm tắc “đẳng cấp Hoa hậu nhí”

Hậu trường 18/11/2022 11:37

Con gái lớn MC Quyền Linh lại khiến dân tình chao đảo với với loạt ảnh xinh xắn, nhan sắc bé Lọ Lem trong mọi góc chụp đều khiến fan phải xuýt xoa ca tụng.

Con gái lớn của MC Quyền Linh tên thật là Mai Thảo Linh (SN 2006) nhưng thường được biết tới với nick-name ở nhà là Lọ Lem. Càng lớn, Lọ Lem càng trổ nét thiếu nữ xinh đẹp. Vì có nhan sắc nổi bật nên dù không xuất hiện trên trang mạng xã hội cá nhân, cũng không tham gia showbiz nhưng Lọ Lem vẫn được công chúng biết tới rộng rãi.

Con gái Quyền Linh tiếp tục chiếm sóng mạng xã hội với bộ ảnh xinh như công chúa, CĐM tấm tắc “đẳng cấp Hoa hậu nhí” - Ảnh 1
Gia đình của MC Quyền Linh. (Ảnh: FB MC Quyền Linh)
Con gái Quyền Linh tiếp tục chiếm sóng mạng xã hội với bộ ảnh xinh như công chúa, CĐM tấm tắc “đẳng cấp Hoa hậu nhí” - Ảnh 2
Con gái lớn MC Quyền Linh khiến dân tình chao đảo với bộ ảnh xinh như công chúa. (Ảnh: Tiktok Mỹ Linh photo)

Mới đây, mạng xã hội TikTok lan truyền đoạn video clip ghi lại hình ảnh xinh đẹp của Lọ Lem trong bộ ảnh mới. Theo đó, ái nữ nhà MC Quyền Linh khiến người đối xem "đứng ngồi không yên" trước vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh tao vô cùng cuốn hút. Cụ thể, bé Lọ Lem diện bộ váy tông trắng điểm hoa màu hồng, con gái Quyền Linh xuất hiện không khác gì một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Ở tuổi 16, cô bé trang điểm và xõa tóc nhẹ nhàng lại khiến dân tình xuýt xoa.

Con gái Quyền Linh tiếp tục chiếm sóng mạng xã hội với bộ ảnh xinh như công chúa, CĐM tấm tắc “đẳng cấp Hoa hậu nhí” - Ảnh 3
Diện váy kín đáo cùng mái tóc được tắt nơ đơn giản, Lọ Lem cũng thu hút mọi ánh nhìn. (Ảnh: Tiktok Mỹ Linh photo)
Con gái Quyền Linh tiếp tục chiếm sóng mạng xã hội với bộ ảnh xinh như công chúa, CĐM tấm tắc “đẳng cấp Hoa hậu nhí” - Ảnh 4
Lọ Lem tiếp tục khiến fan xuýt xoa bởi vẻ ngoài ấn tượng trong loạt ảnh mới. (Ảnh: Tiktok Mỹ Linh photo)

Bộ ảnh mới nhất của Lọ Lem nhanh thu hút hàng chục ngàn lượt tương tác. Ai nấy đều khen ngợi vẻ đẹp của con gái gia đình Quyền Linh - Dạ Thảo. Nhiều cư dân mạng ưu ái thường gọi Lọ Lem là hoa hậu vì cô bé không chỉ sở hữu nhan sắc rạng rỡ, mà còn có chiều cao nổi bật 1m7, vóc dáng cân đối và đặc biệt là luôn được yêu mến bởi vẻ thân thiện. Sự nhẹ nhàng khiến cô bé phù hợp với cái tên "Lọ Lem" hơn.

Con gái Quyền Linh tiếp tục chiếm sóng mạng xã hội với bộ ảnh xinh như công chúa, CĐM tấm tắc “đẳng cấp Hoa hậu nhí” - Ảnh 5
 Con gái lớn nhà Quyền Linh nổi bật nhờ sở hữu chiều cao khủng. (Ảnh: Tiktok Mỹ Linh photo)

Có thể nói, đây không phải là lần đầu tiên Lọ Lem chụp ảnh theo phong cách nhẹ nhàng, dễ thương. Gần đây nhất, con gái Quyền Linh tự tin khoe sắc vóc cao lớn phổng phao khi đi biển. Trong những bộ ảnh cùng ý tưởng trước đó, thiếu nữ 16 tuổi chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng. Đặc biệt, đường nét gương mặt hài hòa cùng vẻ đẹp tự nhiên khiến cô nàng liên tục được mọi người thúc giục dự thi Hoa hậu khi đủ tuổi. 

Con gái Quyền Linh tiếp tục chiếm sóng mạng xã hội với bộ ảnh xinh như công chúa, CĐM tấm tắc “đẳng cấp Hoa hậu nhí” - Ảnh 6
Nhan sắc gây thương nhớ của Lọ Lem trong loạt ảnh đi biển. (Ảnh: FB Dạ Thảo)

 Con gái Quyền Linh tiếp tục chiếm sóng mạng xã hội với bộ ảnh xinh như công chúa, CĐM tấm tắc “đẳng cấp Hoa hậu nhí” - Ảnh 7

Con gái Quyền Linh tiếp tục chiếm sóng mạng xã hội với bộ ảnh xinh như công chúa, CĐM tấm tắc “đẳng cấp Hoa hậu nhí” - Ảnh 8
Lọ Lem chiếm spotlight nhờ chiều cao "chuẩn hoa hậu" ở tuổi 16. (Ảnh: FB Dạ Thảo)
Con gái Quyền Linh tiếp tục chiếm sóng mạng xã hội với bộ ảnh xinh như công chúa, CĐM tấm tắc “đẳng cấp Hoa hậu nhí” - Ảnh 9

 Lọ Lem mặc áo dài của mẹ để chụp ảnh, nhan sắc của tuổi 16 tuổi của con gái Quyền Linh đã khiến dân mạng xuýt xoa. (Ảnh: FB Dạ Thảo)

Ở tuổi 16, Lọ Lem đã định hình phong cách thời trang xịn sò. Theo đó, nhóc tì yêu thích các thiết kế nữ tính, dài thướt tha để tôn lên vẻ đẹp dịu dàng. Ngoài ra, cô bé cũng dành sự ưu ái cho những item giúp mình khoe đôi chân dài miên man. Dù vậy, con gái MC Quyền Linh cũng khéo léo sử dụng trang phục kín đáo, phù hợp với lứa tuổi. Nhiều người kỳ vọng Mai Thảo Linh sẽ bước chân vào giới hoạt động nghệ thuật, hoặc tham gia các cuộc thi hoa hậu để không "lãng phí" nhan sắc trời cho.

Hai ái nữ nhà MC Quyền Linh cùng nhau “đọ dáng” trong một khung ảnh, đôi chân dài miên man, thẳng tấp khiến dân tình phải xuýt xoa

Hai ái nữ nhà MC Quyền Linh cùng nhau “đọ dáng” trong một khung ảnh, đôi chân dài miên man, thẳng tấp khiến dân tình phải xuýt xoa

Hai con gái nhà MC Quyền Linh khiến công chúng xôn xao với khoảnh khắc đọ chân dài miên man “mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười”.

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