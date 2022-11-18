Con gái Quyền Linh tiếp tục chiếm sóng mạng xã hội với bộ ảnh xinh như công chúa, CĐM tấm tắc “đẳng cấp Hoa hậu nhí”

Con gái lớn của MC Quyền Linh tên thật là Mai Thảo Linh (SN 2006) nhưng thường được biết tới với nick-name ở nhà là Lọ Lem. Càng lớn, Lọ Lem càng trổ nét thiếu nữ xinh đẹp. Vì có nhan sắc nổi bật nên dù không xuất hiện trên trang mạng xã hội cá nhân, cũng không tham gia showbiz nhưng Lọ Lem vẫn được công chúng biết tới rộng rãi.

Gia đình của MC Quyền Linh. (Ảnh: FB MC Quyền Linh)

Con gái lớn MC Quyền Linh khiến dân tình chao đảo với bộ ảnh xinh như công chúa. (Ảnh: Tiktok Mỹ Linh photo)

Mới đây, mạng xã hội TikTok lan truyền đoạn video clip ghi lại hình ảnh xinh đẹp của Lọ Lem trong bộ ảnh mới. Theo đó, ái nữ nhà MC Quyền Linh khiến người đối xem "đứng ngồi không yên" trước vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh tao vô cùng cuốn hút. Cụ thể, bé Lọ Lem diện bộ váy tông trắng điểm hoa màu hồng, con gái Quyền Linh xuất hiện không khác gì một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Ở tuổi 16, cô bé trang điểm và xõa tóc nhẹ nhàng lại khiến dân tình xuýt xoa.