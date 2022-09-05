Ngất ngây trước nhan sắc trong veo của 2 ái nữ nhà Quyền Linh: Visual cực phẩm chuẩn hoa hậu tương lai

Hậu trường 05/09/2022 14:23

Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh đã đăng ảnh cùng em gái - Hạt Dẻ. Vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương của 2 chị em một lần nữa khiến netizen đứng ngồi không yên.

MC Quyền Linh không chỉ nổi tiếng trong showbiz vì tính cách hiền lành, giản dị mà còn bởi 2 cô con gái vô cùng xinh đẹp. Hai cô công chúa nhà MC Quyền Linh được nhận xét là càng lớn càng xinh đẹp, hứa hẹn sẽ là những mỹ nhân tương lai của showbiz.

Mới đây, trên trang facebook cá nhân, con gái lớn của Quyền Linh - Lọ Lem vừa đăng tải khoảnh khắc đọ sắc của mình và em gái trong chuyến du lịch với gia đình. Tại đây, công chúng được chiêm ngưỡng hình ảnh visual chuẩn mỹ nhân nhí của hai nhóc tì. Tuy chỉ mới ở độ tuổi dậy thì, nhưng cả hai đều sở hữu vẻ đẹp ấn tượng đi kèm chiều cao nổi bật chuẩn người mẫu.

Ngất ngây trước nhan sắc trong veo của 2 ái nữ nhà Quyền Linh: Visual cực phẩm chuẩn hoa hậu tương lai - Ảnh 1
Hai ái nữ nhà Quyền Linh lđọ sắc nàng thơ trong 1 khung hình. (Ảnh: FB Mai Thảo Linh - Lọ Lem)

Lọ Lem (tên thật Mai Thảo Linh) - con gái lớn MC Quyền Linh dù mới 16 tuổi nhưng đã sớm bộc lộ nhan sắc tiềm ẩn. Sở hữu chiều cao vượt trội 1m70 cũng như thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ. Thật không ngoa khi nói trong tương lai, con gái Quyền Linh sẽ là đối thủ đáng gờm nếu tham gia bất kì đấu trường hoa hậu.

Ngất ngây trước nhan sắc trong veo của 2 ái nữ nhà Quyền Linh: Visual cực phẩm chuẩn hoa hậu tương lai - Ảnh 2

Ngất ngây trước nhan sắc trong veo của 2 ái nữ nhà Quyền Linh: Visual cực phẩm chuẩn hoa hậu tương lai - Ảnh 3
Lọ Lem gây thương nhớ bởi vẻ đẹp trong veo (Ảnh: FB Mai Thảo Linh)

Hạt Dẻ - tên thật Mai Thảo Ngọc (SN 2008) là con gái thứ 2 của MC Quyền Linh. So với chị gái Lọ Lem, visual của Hạt Dẻ cũng cực phẩm không kém, ai nhìn cũng “đổ đứ đừ”. Cô nàng được mệnh danh là “bản sao” của bố với má lúm duyên dáng và đôi mắt có sức hút. Trước đây, cô bé được nhận xét mang nét đẹp cá tính, sắc sảo, năng động hơn chị gái Lọ Lem.

Nhưng trong loạt ảnh mới đây, mỹ nhân Gen Z đã "trổ mã", ngày càng nữ tính, dịu dàng và biết làm điệu. Từ cách pose dáng đến thần thái của Hạt Dẻ khiến netizen chỉ biết trầm trồ: Hoa hậu tương lai đây rồi. 

Ngất ngây trước nhan sắc trong veo của 2 ái nữ nhà Quyền Linh: Visual cực phẩm chuẩn hoa hậu tương lai - Ảnh 4
Hạt Dẻ sở hữu đường nét thanh tú với sống mũi thẳng. (Ảnh: FB Hạt Dẻ)
Ngất ngây trước nhan sắc trong veo của 2 ái nữ nhà Quyền Linh: Visual cực phẩm chuẩn hoa hậu tương lai - Ảnh 5
Hạt Dẻ được mệnh danh là “bản sao” của bố Quyền Linh. (Ảnh: FB Quyền Linh)

Ngất ngây trước nhan sắc trong veo của 2 ái nữ nhà Quyền Linh: Visual cực phẩm chuẩn hoa hậu tương lai - Ảnh 6

Ngất ngây trước nhan sắc trong veo của 2 ái nữ nhà Quyền Linh: Visual cực phẩm chuẩn hoa hậu tương lai - Ảnh 7
Hai con gái của Quyền Linh nổi tiếng bởi sắc vóc nổi bật gây "đốn tim". (Ảnh: FB Lọ Lem)

Có thể thấy, Lọ Lem và Hạt Dẻ nhận được sự quan tâm khủng từ cộng đồng mạng. Hai cô công chúa nhà MC Quyền Linh ngày càng xinh đẹp, hứa hẹn sẽ là những "mầm non" của showbiz. Khoảnh khắc 2 công chúa nhà Quyền Linh đứng chung một khung hình thực sự khiến người hâm mộ phải nức nở khen vì quá hoàn hảo.

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