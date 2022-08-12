Dàn sao Nam Vbiz trong loạt ảnh xưa cũ: Quyền Linh, Lý Hùng, Cao Minh Đạt điển trai không thua kém tài tử Hồng Kông

Trong loạt ảnh cũ, có thể thấy MC Quyền Linh sở hữu ngoại hình rất nổi bật với ngũ quan hoàn hảo, từ đôi mắt to sáng, hàng chân mày rậm cho đến sống mũi cao chuẩn nam thần.

Mái tóc “bổ luống” đặc trưng của những năm 90s-2000s cũng một phần làm tăng thêm diện mạo lãng tử của nam diễn viên. Dẫu biết hiện tại ông bố hai con vẫn còn rất phong độ nhưng thời trẻ mới thực sự thấy được sự đỉnh cao của nhan sắc nam MC.

Ảnh minh họa: Internet

Cao Minh Đạt

Thời con trẻ Cao Minh Đạt sở hữu vẻ ngoài cực điển trai, gương mặt đẹp không tì vết, trông chẳng hề thua kém các tài tử Hồng Kông Hiện tại, dù đã bước vào độ tuổi U50 nhưng nam diễn viên vẫn đầy phong độ và thường xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu.

Cao Minh Đạt sở hữu vẻ đẹp lãng tử, điển trai không kém bất kì một mỹ nam showbiz nào (Ảnh minh họa: Internet)

Nhan sắc thời trẻ gây thương nhớ của Cao Minh Đạt. (Ảnh minh họa: Internet)

Huỳnh Anh Tuấn

Huỳnh Anh Tuấn là một trong gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Việt. Nam diễn viên sở hữu vẻ ngoài phong độ, điển trai và thần thái thu hút khán giả. Khi còn trẻ, anh được rất nhiều người yêu thích vì có thân hình cao ráo, gương thư sinh "búng ra sữa". Bên cạnh đó, nhờ khả năng diễn xuất đảm nhận được mọi thể loại vai nên Huỳnh Anh Tuấn dễ dàng chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ.

Huỳnh Anh Tuấn có vẻ đẹp thư sinh ngay từ thời trẻ. (Ảnh minh họa: Internet)

Vẻ điển trai của Huỳnh Anh Tuấn đã có từ lúc còn đi học. (Ảnh minh họa: Internet)

Lý Hùng

Nhắc đến những tài tử nổi danh đình đám ở thập niên 90 chắc hẳn không thể thiếu Lý Hùng. Nam diễn viên được đạo diễn ưu ái "chọn mặt gửi vàng" trong cái các bộ phim truyền hình thời đó như Phạm Công Cúc Hoa, Ngọc Trong Đá, Hồng Hải Tặc, Kế Hoạch 99, Dollars Trắng,...

Thời hoàng kim, Lý Hùng được xem là một trong những hình mẫu nam thần của hàng ngàn cô Việt. Nam diễn viên sở hữu gương mặt nam tính phong cách lịch lãm, không thua kém bất kì một tài tử TVB nào.

Lý Hùng gây chú ý với vẻ ngoài phong độ. (Ảnh minh họa: Internet)