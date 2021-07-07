Việt Trinh chính thức lên tiếng về mối quan hệ 'phim giả tình thật' suốt 30 năm qua với Lý Hùng

Với lối diễn xuất tự nhiên, ăn ý với nhau, Việt Trinh - Lý Hùng được nhiều khán giả yêu mến và nhiệt tình "đẩy thuyền". Thậm chí, từng có nhiều tin đồn rằng cả 2 "phim giả tình thật".

Những năm thập niên 1990, Lý Hùng và Việt Trinh là cặp đôi minh tinh màn bạc được nhiều khán giả yêu mến. Cả 2 đã đóng chung hơn 20 bộ phim với lối diễn xuất tự nhiên, ăn ý vì vậy mà không ít lần người hâm mộ nhiệt tình "đẩy thuyền" và thậm chí còn dấy lên nhiều tin đồn rằng Lý Hùng và Việt Trinh yêu nhau. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên "Người Đẹp Tây Đô" đã lên tiếng chính thức về tin đồn hẹn hò Lý Hùng trong suốt thời gian qua.

Theo đó, Việt Trinh cho biết rất nhiều khán giả tưởng rằng trước đây cô và Lý Hùng yêu nhau nên cứ lần mỗi lần đăng hình nữ diễn viên đều nhận được câu hỏi "Sao không lấy anh Lý Hùng". Chính vì điều này, Việt Trinh muốn nói rõ một lần cho người hâm mộ hiểu mối quan hệ giữa cô và Lý Hùng chỉ là anh em thân thiết, không hề có tình yêu gì nảy sinh từ lúc mới đóng phim cho đến tận bây giờ. Bên cạnh đó, Việt Trinh cũng nói thêm rằng khi chưa hoạt động nghệ thuật, cô còn rất ngưỡng mộ cặp đôi Lý Hùng - Diễm Hương.

Trong một bài phỏng vấn trước đây với VnExpress, Lý Hùng cũng khẳng định trong suốt 20 năm qua, anh xem Việt Trinh như một người em gái, cả 2 có một tình bạn đẹp: "Với những tin đồn tình cảm, chúng tôi cũng đã quá quen. Thực ra, khán giả có thương mới vẫn còn tiếp tục gán ghép chúng tôi. Tình cảm của tôi dành cho Việt Trinh đến nay vẫn như một người anh với em gái, 20 năm qua vẫn quan tâm, chăm sóc và cùng gìn giữ một tình bạn rất đẹp. Trên sân khấu, chúng tôi có thể diễn xuất tình cảm đấy, nhưng ngoài đời tuyệt nhiên chưa bao giờ có ý định sẽ là tình nhân, vợ chồng của nhau".

Việt Trinh - Lý Hùng đều có tên tuổi trong làng điện ảnh Việt Nam, hoạt động nghệ thuật vô cùng suôn sẻ. Thế nhưng, ở phương diện tình cảm, dường như cả 2 không được may mắn lắm. Việt Trinh đang làm mẹ đơn thân khi trải qua 2 mối tình đẫm nước mắt, còn Lý Hùng vẫn độc thân ở tuổi 52.

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