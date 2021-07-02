Nhận 75 chỉ vàng mỗi tập phim, nam tài tử từng chạm tới kỷ lục Guinness vì có mức cát-xê cao nhất Việt Nam giờ ra sao?

Sao Việt 02/07/2021 05:32

Thời đỉnh cao của sự nghiệp vào năm 1990, Lý Hùng hé lộ mức cát-xê cao ngất ngưỡng rơi vào khoảng 30 triệu đồng/bộ phim.

Trong một bài phỏng vấn gần đây với Tiền Phong, diễn viên Lý Hùng tiết lộ một điều khiến dân tình vô cùng choáng váng. Đó là vào những năm 1990, mức cát-xê của anh cao đến mức lập được kỷ lục Guinness Việt Nam. Anh chia sẻ:

"Tôi được Guinness Việt Nam ghi nhận là nam diễn viên có cát xê cao nhất Việt Nam thời ấy. Hồi xưa năm 1989-1990, cát xê của tôi là 30 triệu đồng/bộ phim. Kinh khủng không? Một cây vàng có mấy trăm ngàn à". Thời điểm đó, giá vàng ở mức chỉ 400.000 đồng/chỉ vàng, số tiền này tương đương 75 chỉ vàng. Nếu làm phép tính quy đổi thì hiện nay chưa chưa ai vượt qua kỉ lục này của anh.

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Lý Hùng tiết lộ mức cát-xê vào những năm 1990 cao đến mức lập được xác lập kỷ lục Guinness thời đó - Ảnh: Internet

Nhìn lại sự nghiệp nghệ thuật, Lý Hùng đã đóng trên hàng trăm bộ phim, trong đó có hơn 60 bộ phim được thủ vai chính. Nam diễn viên tham gia điện ảnh từ rất sớm. Năm 12 tuổi, anh đã có được vai chính đầu tiên trong sự nghiệp khi tham gia bộ phim "Đàn chim và cơn bão."

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Lý Hùng thủ vai chính đầu tiên khi mới 12 tuổi - Ảnh: Internet

Sau đó, nam diễn viên tiếp tục tham gia nhiều vai diễn trong loạt phim: Ván bài lật ngửa, Nhiệm vụ hoa hồng, Hai Cũ, Đằng sau một số phận,... Thế nhưng, tên tuổi của Lý Hùng thật sự vụt sáng trong bộ phim cổ trang Phạm Công – Cúc Hoa (đạo diễn Lưu Bạch Đàn) năm 1988 trong vai Phạm Công. Bộ phim khi công chiếu đã chiếm được tình cảm của đông đảo mọi tầng lớp khán giả từ thành thị tới nông thôn.

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Chàng Phạm Công - Lý Hùng thủ vai đã chiếm trọn cảm tình người xem - Ảnh: Internet

Từ thành công này, Lý Hùng trở thành gương mặt sáng giá nhất nền điện ảnh Việt Nam với catse cao ngất ngưởng. Anh là cái tên bảo chứng doanh thu cho nhà sản xuất với nhiều hợp đồng không thể kể xiết. Anh được sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận là nam diễn viên đóng nhiều vai chính nhất phim Việt Nam trong hơn 50 bộ phim. Hiện nay, ở tuổi U60, anh vẫn đắt show đóng phim, đi hát ở tỉnh và tham gia vai trò khách mời ở nhiều gameshow trên truyền hình.

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Diễn viên Lý Hùng sở hữu tài sản nghệ thuật khổng lồ - Ảnh: Internet
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