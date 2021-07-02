Nhận 75 chỉ vàng mỗi tập phim, nam tài tử từng chạm tới kỷ lục Guinness vì có mức cát-xê cao nhất Việt Nam giờ ra sao?

Trong một bài phỏng vấn gần đây với Tiền Phong, diễn viên Lý Hùng tiết lộ một điều khiến dân tình vô cùng choáng váng. Đó là vào những năm 1990, mức cát-xê của anh cao đến mức lập được kỷ lục Guinness Việt Nam. Anh chia sẻ:

"Tôi được Guinness Việt Nam ghi nhận là nam diễn viên có cát xê cao nhất Việt Nam thời ấy. Hồi xưa năm 1989-1990, cát xê của tôi là 30 triệu đồng/bộ phim. Kinh khủng không? Một cây vàng có mấy trăm ngàn à". Thời điểm đó, giá vàng ở mức chỉ 400.000 đồng/chỉ vàng, số tiền này tương đương 75 chỉ vàng. Nếu làm phép tính quy đổi thì hiện nay chưa chưa ai vượt qua kỉ lục này của anh.