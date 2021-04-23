'Người đẹp Tây Đô' Việt Trinh sắp bước sang U50 nhưng lần đầu làm 'chuyện ấy'

Từng là cái tên "hot" nhất một thời, Việt Trinh hiện nay vẫn luôn là diễn viên được công chúng yêu mến. Cô vẫn sở hữu vẻ đẹp của "Bạch Cúc" thuở nào nhưng ngày càng sắc sảo hơn theo thời gian. Gần bước sang ngưỡng cửa U50 nhưng "người đẹp Tây Đô" vẫn tươi trẻ và mặn mà. Để có sắc vóc "chuẩn không cần chỉnh" đáng mơ ước như hiện tại, cô đã phải chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao.

Chuẩn bị bước qua tuổi 50, Việt Trinh lần đầu tiết lộ thân hình gây sốc “lần đầu làm chuyện ấy..... U20 không khoe body 6 múi. U50 khoe body 6 múi mới ngầu” trong bài đăng trên trang Facebook cá nhân. Người đẹp còn tái bút, nhấn mạnh với mọi người rằng “hình hậu trường nên có sao để vậy, không hề photoshop, không app nha các tục tưng”, càng khiến cho mọi người bất ngờ, ngưỡng mộ hơn về vóc dáng săn chắc của cô.