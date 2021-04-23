'Người đẹp Tây Đô' Việt Trinh sắp bước sang U50 nhưng lần đầu làm 'chuyện ấy'

Sao Việt 23/04/2021 09:31

Sở hữu gương mặt đẹp với đôi mắt to tròn, Việt Trinh từng được coi là "tượng đài" nhan sắc vào những năm 90. Mới đây, người đẹp khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ trước những hình ảnh khoe "múi" bụng ở ngưỡng tuổi 50.

Từng là cái tên "hot" nhất một thời, Việt Trinh hiện nay vẫn luôn là diễn viên được công chúng yêu mến. Cô vẫn sở hữu vẻ đẹp của "Bạch Cúc" thuở nào nhưng ngày càng sắc sảo hơn theo thời gian. Gần bước sang ngưỡng cửa U50 nhưng "người đẹp Tây Đô" vẫn tươi trẻ và mặn mà. Để có sắc vóc "chuẩn không cần chỉnh" đáng mơ ước như hiện tại, cô đã phải chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao.

Chuẩn bị bước qua tuổi 50, Việt Trinh lần đầu tiết lộ thân hình gây sốc lần đầu làm chuyện ấy..... U20 không khoe body 6 múi. U50 khoe body 6 múi mới ngầu” trong bài đăng trên trang Facebook cá nhân. Người đẹp còn tái bút, nhấn mạnh với mọi người rằng hình hậu trường nên có sao để vậy, không hề photoshop, không app nha các tục tưng”, càng khiến cho mọi người bất ngờ, ngưỡng mộ hơn về vóc dáng săn chắc của cô.

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      Chụp 'lén' nhưng nhan sắc lẫn vóc dáng không hề bị 'dìm hàng' - Ảnh FBNV

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   'Người đẹp Tây Đô' với vẻ đẹp càng ngày càng mặn mà và sắc sảo hơn - Ảnh FBNV

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      Nhiều người 'há hốc' vì độ giữ gìn và chăm sóc vóc dáng của cô - Ảnh FBNV

Nét đẹp vượt thời gian của Việt Trinh khiến cho nhiều cô gái trẻ cũng phải ghen tị. Nhiều người hâm mộ dành những lời khen "có cánh" cho cô như: "Hôm nay Út mới cho mọi người chiêm ngưỡng vòng eo con kiến", "chuẩn, khỏe đẹp quá chị ơi", "dáng quá đẹp ý chị yêu ơi", "đẹp dã man... Ước gì body được như cô ý"...

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Thân hình 'mén' U50 khiến nhiều chị em cũng phải ghen tị - Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, mọi người còn trầm trồ, ghen tị với cuộc sống thanh tịnh, gần gũi với thiên nhiên của Việt Trinh. Cô tập trung cho các hoạt động từ thiện và hài lòng với cuộc sống cùng con trai.

'Người đẹp Tây Đô' Việt Trinh sắp bước sang U50 nhưng lần đầu làm 'chuyện ấy' - Ảnh 5
Nhan sắc không tuổi của nữ diễn viên nổi tiếng một thời - Ảnh: FBNV

Việt Trinh là một trong những cái tên làm mưa làm gió ở nhiều rạp chiếu phim trong thập niên 90 nhờ vào khuôn mặt đẹp sắc sảo và kĩ năng diễn xuất chuyên nghiệp. Tên tuổi nữ diễn viên càng lúc càng nổi tiếng hơn và gắn liền với nhiều bộ phim “huyền thoại” như: Ngọc trong đá, Người đẹp Tây Đô, Công tử Bạc Liêu…

Nhan sắc Việt Trinh ở tuổi U50: Hiểu vì sao là biểu tượng sắc đẹp một thời

Nhan sắc Việt Trinh ở tuổi U50: Hiểu vì sao là biểu tượng sắc đẹp một thời

Sau 30 năm từ thời đỉnh sao sự nghiệp, nhan sắc hiện tại của Việt Trinh vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng.

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