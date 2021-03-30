'Người đẹp Tây Đô' Việt Trinh khoe khu vườn toàn trái cây đặc sản, không thiếu món gì

Mới đây, nữ diễn viên Việt Trinh ra vườn thu hoạch rau trái, hoa quả và gọi đây là “món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng”. Chỉ mới nhìn qua ảnh, cũng đủ biết người đẹp "mát tay" cỡ nào khi cây nào cây nấy quả cứ sai trái trĩu trịt.

Khu vườn có đủ các loại trái cây đặc sản từ mít, xoài đến cóc, ổi

Khu vườn của nữ diễn viên rộng 2.500m2 ở tỉnh Bình Dương, được người đẹp chăm chút, trồng rất nhiều loại cây, từ rau củ đến cây ăn trái và hoa kiểng. Không cầu kỳ kiểu cách, khu vườn có đủ các loại trái cây dân dã như mít, xoài, cóc, ổi…đến những loại rau ăn hàng ngày như cải xanh, bầu, bí, mướp, mồng tơi.

Dưới sự chăm sóc mát tay của người đẹp vườn không thiếu món gì từ rau xanh, bầu bí đến trứng gà, trứng vịt

Bên dưới bài đăng của nữ diễn viên, rất nhiều người hâm mộ để lại bình luận yêu thích, xuýt xoa khen nữ diễn viên mát tay mới có thể cho khu vườn sai trái đến vậy “Đất thơm cò đậu..Cô chủ xinh đẹp tốt bụng. Trồng cây gì là tốt cây đó..hoa trái xum xuê”, “Cuộc sống bình yên quá hé cô”.

Đặc biệt, người hâm mộ còn chỉ nữ diễn viên cách bảo quản cây trái trong vườn “Mít muốn trái không bị hư hay sâu phá, mình mua túi lưới bọc lại nhé chị, đảm bảo an toàn không bị sâu hay bất cứ con nào cắn được”.

Nữ diễn viên chia sẻ, đây là nơi để cô tĩnh tâm, lấy lại cân bằng sau những bộn bề lo toan hàng ngày

Việt Trinh sinh năm 1972 và là một diễn viên nổi tiếng thập niên 1990. Sở hữu gương mặt đẹp với đôi mắt to tròn, Việt Trinh từng được coi là biểu tượng nhan sắc thời bấy giờ. Bộ phim nổi tiếng làm nên tên tuổi của Việt Trinh là vai diễn Bạch Cúc của Người đẹp Tây Đô, từ đó tên tuổi cô gắn liền với danh xưng này.

Ảnh: FBNV